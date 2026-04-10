"قلة أدب".. فنان سوري يُهاجم تيم حسن لهذا السبب

انتقد الفنان السوري نوار العبارات التي استخدمها زميله الفنان في مسلسل " " الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وأشار بلبل خلال تصريحات إعلامية إلى أنه لم يتسنّ له متابعة كافة حلقات مسلسل "مولانا"، لكنه تابع انتشار المصطلحات التي استخدمها حسن في المسلسل، معتبرا ان هذه العبارات لا تتناسب مع طبيعة تضمينها في عمل درامي تلفزيوني.



ووصف المصطلحات بـ"قلة أدب"، مشدّدًا على أنه كان من الأفضل استخدامها ضمن دراسة محدودة ومبررة فنيًا، بدلًا من توظيفها لصناعة فقط.



يُشار إلى ان أثار جدلًا واسعًا باستخدام عبارات خاصة بشخصية "جابر" التي قدمها في بطولة مسلسل "مولانا".



