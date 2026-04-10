بالصورة: اطلالة ياسمين صبري الجديدة تلفت الأنظار

لفتت الممثلة الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة شاركتها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، حيث ظهرت وسط ممرٍ طبيعي تحيط به الأشجار في أجواء هادئة وطبيعية.وارتدت صبري سترة بيضاء مبطّنة بتصميم عصري، نسّقتها مع سروال باللون الزيتي وحذاء طويل باللون الأبيض، إضافة إلى حقيبة خضراء أنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من البساطة الراقية.وقد تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، مشيدين بذوقها الهادئ واختيارها للأزياء التي تجمع بين الراحة والأناقة، في وقت تحرص فيه النجمة على مشاركة جمهورها لحظات من يومياتها بأسلوب عصري وجذاب.