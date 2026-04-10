تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"

فرض مشهد وفاة شخصية "وضحى"، التي جسّدتها الفنانة ، في ختام الجزء الثاني من مسلسل شارع الأعشى، حضوره بقوة على الساحة الفنية، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وكشف الفنان مصعب المالكي أن تصوير المشهد اتسم بحالة إنسانية مؤثرة، حيث ظهر الممثلون، ومن بينهم مها وأميرة الشريف وباسل الصلي، بمشاعر صادقة بدت أقرب إلى الواقع، مع سيطرة حالة من الانهيار والحزن داخل موقع التصوير.

وأوضح أن تأثير المشهد امتد إلى ما بعد انتهاء التصوير، حيث خيّم الحزن على أجواء العمل، ما انعكس على أداء الممثلين وأضفى واقعية كبيرة على المشهد.

في المقابل، تتواصل التحضيرات للجزء الثالث من المسلسل، المقرر عرضه في موسم 2027، وسط مفاوضات مع الفنانة للمشاركة في دور رئيسي، بعد مغادرة إلهام علي العمل إثر نهاية شخصية "وضحى"، وهو ما أعاد الجدل حول الدور بعد اعتذارها السابق بسبب ارتباطها بمسلسل ليالي الشميسي في 2025.