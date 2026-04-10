تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور

10-04-2026 | 23:00
A-
A+
بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور عن سرّ اخفته حوالى 40 عاماً، ولم تفصح عنه حتى لعائلتها، موضحة أنها تعرضت في طفولتها لواقعة تحرش عندما كانت في السادسة من عمرها.

وجاءت تصريحات عبد الغفور خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، برفقة أبطال مسلسل حكاية نرجس الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً.

وأوضحت الفنانة أن الحادثة وقعت على يد شخص مقرب من أسرتها كان يبلغ حينها نحو 80 عاماً، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تجاوز هذه التجربة رغم مرور سنوات طويلة، وظل أثرها النفسي مستمراً لديها.

وأضافت أنها قررت لاحقاً إخبار عائلتها بما حدث، ما تسبب في صدمة كبيرة لهم، خاصة بعد معرفة هوية الشخص المعني، والذي كان قد توفي منذ سنوات.

واختتمت عبد الغفور حديثها بالإشارة إلى شعورها بالراحة بعد البوح بهذه التجربة التي ظلت تخفيها لعقود طويلة.

 
Advertisement
ريهام عبد الغفور

منى الشاذلي

عبد الغفور

المصرية

الشاذلي

رمضان

مصرية

المعن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24