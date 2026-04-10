بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور

كشفت الفنانة عن سرّ اخفته حوالى 40 عاماً، ولم تفصح عنه حتى لعائلتها، موضحة أنها تعرضت في طفولتها لواقعة تحرش عندما كانت في السادسة من عمرها.

وجاءت تصريحات خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية ، برفقة أبطال مسلسل حكاية نرجس الذي عُرض في موسم الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً.

وأوضحت الفنانة أن الحادثة وقعت على يد شخص مقرب من أسرتها كان يبلغ حينها نحو 80 عاماً، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تجاوز هذه التجربة رغم مرور سنوات طويلة، وظل أثرها النفسي مستمراً لديها.

وأضافت أنها قررت لاحقاً إخبار عائلتها بما حدث، ما تسبب في صدمة كبيرة لهم، خاصة بعد معرفة هوية الشخص المعني، والذي كان قد توفي منذ سنوات.

واختتمت عبد الغفور حديثها بالإشارة إلى شعورها بالراحة بعد البوح بهذه التجربة التي ظلت تخفيها لعقود طويلة.