وضع على جهاز التنفس الصناعي من دون علم عائلته.. تدهور الحالة الصحية لفنان شهير (صورة)

نقل الفنان المصري أبو زهرة إلى العناية المركزة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي داخل أحد بالقاهرة.

ووجّه نجله زهرة نداء استغاثة عبر حسابه على " " عبّر خلاله عن صدمته من إدارة المستشفى، وكتب قائلا: تم وضع الوالد على جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم حسب كلام الدكاترة ولم يتم إبلاغنا بهذه العملية ونفاجئ بالموضوع بالصدفة حينما ذهبنا للزيارة بعد الضهر!، ويتم رفض وجودنا أنا واخواتي بجاوره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟ ولماذا التعنت من ادارة المستشفي! هل يا تري علشان المستشفي مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟



ويعاني الفنان عبد أبو زهرة من تدهور ملحوظ في حالته الصحية، إذ تم نقله إلى المستشفى منذ ثاني أيام بعد تعرضه لوعكة صحية.



ورغم تحسن حالته بشكل مؤقت، إلا أنها تدهورت مجددًا، خاصة مع قصور حاد في الجهاز التنفسي، انخفاض نسبة الأكسجين في ، تكرار فقدان الوعي، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس.



ويُعد أبو زهرة أحد أبرز نجوم الفن في مصر، وُلد عام 1934، وبدأ مسيرته من المسرح القومي بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية.