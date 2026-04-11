فنون ومشاهير
وضع على جهاز التنفس الصناعي من دون علم عائلته.. تدهور الحالة الصحية لفنان شهير (صورة)
Lebanon 24
11-04-2026
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل الفنان المصري
القدير
عبد الرحمن
أبو زهرة إلى العناية المركزة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي داخل أحد
المستشفيات الخاصة
بالقاهرة.
ووجّه نجله
أحمد أبو
زهرة نداء استغاثة عبر حسابه على "
فيسبوك
" عبّر خلاله عن صدمته من إدارة المستشفى، وكتب قائلا: تم وضع الوالد على جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم حسب كلام الدكاترة ولم يتم إبلاغنا بهذه العملية ونفاجئ بالموضوع بالصدفة حينما ذهبنا للزيارة بعد الضهر!، ويتم رفض وجودنا أنا واخواتي بجاوره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟ ولماذا التعنت من ادارة المستشفي! هل يا تري علشان المستشفي مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟
ويعاني الفنان عبد
الرحمن
أبو زهرة من تدهور ملحوظ في حالته الصحية، إذ تم نقله إلى المستشفى منذ ثاني أيام
عيد الفطر
بعد تعرضه لوعكة صحية.
ورغم تحسن حالته بشكل مؤقت، إلا أنها تدهورت مجددًا، خاصة مع قصور حاد في الجهاز التنفسي، انخفاض نسبة الأكسجين في
الدم
، تكرار فقدان الوعي، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس.
ويُعد أبو زهرة أحد أبرز نجوم الفن في مصر، وُلد عام 1934، وبدأ مسيرته من المسرح القومي بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية.
مواضيع ذات صلة
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
Lebanon 24
فنان معروف يكشف أسباب تدهور حالته الصحية (صورة)
11/04/2026 11:36:45
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
11/04/2026 11:36:45
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.. هاني شاكر يتعرّض لأزمة صحية جديدة وهذا وضعه
Lebanon 24
تم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.. هاني شاكر يتعرّض لأزمة صحية جديدة وهذا وضعه
11/04/2026 11:36:45
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
11/04/2026 11:36:45
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
03:10 | 2026-04-11
11/04/2026 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور
Lebanon 24
بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور
23:00 | 2026-04-10
10/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
Lebanon 24
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
16:08 | 2026-04-10
10/04/2026 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: اطلالة ياسمين صبري الجديدة تلفت الأنظار
Lebanon 24
بالصورة: اطلالة ياسمين صبري الجديدة تلفت الأنظار
10:30 | 2026-04-10
10/04/2026 10:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
Lebanon 24
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
14:58 | 2026-04-10
10/04/2026 02:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:50 | 2026-04-10
10/04/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
03:10 | 2026-04-11
11/04/2026 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
03:10 | 2026-04-11
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
23:00 | 2026-04-10
بعد 40 عاماً...اعتراف مؤثر لريهام عبد الغفور
16:08 | 2026-04-10
تفاعل واسع مع مشهد وفاة "وضحى" في "شارع الأعشى 2"
10:37 | 2026-04-10
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:30 | 2026-04-10
بالصورة: اطلالة ياسمين صبري الجديدة تلفت الأنظار
08:53 | 2026-04-10
بإطلالة ناعمة… هبة نور تتألق في أحدث ظهور لها
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
11/04/2026 11:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
