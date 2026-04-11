وضع على جهاز التنفس الصناعي من دون علم عائلته.. تدهور الحالة الصحية لفنان شهير (صورة)

11-04-2026 | 01:09
وضع على جهاز التنفس الصناعي من دون علم عائلته.. تدهور الحالة الصحية لفنان شهير (صورة)
نقل الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
 
 
 
 
 
ووجّه نجله أحمد أبو زهرة نداء استغاثة عبر حسابه على "فيسبوك" عبّر خلاله عن صدمته من إدارة المستشفى، وكتب قائلا: تم وضع الوالد على جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم حسب كلام الدكاترة ولم يتم إبلاغنا بهذه العملية ونفاجئ بالموضوع بالصدفة حينما ذهبنا للزيارة بعد الضهر!، ويتم رفض وجودنا أنا واخواتي بجاوره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟ ولماذا التعنت من ادارة المستشفي! هل يا تري علشان المستشفي مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟  

 ويعاني الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من تدهور ملحوظ في حالته الصحية، إذ تم نقله إلى المستشفى منذ ثاني أيام عيد الفطر بعد تعرضه لوعكة صحية.

ورغم تحسن حالته بشكل مؤقت، إلا أنها تدهورت مجددًا، خاصة مع قصور حاد في الجهاز التنفسي، انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، تكرار فقدان الوعي، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس.

ويُعد أبو زهرة أحد أبرز نجوم الفن في مصر، وُلد عام 1934، وبدأ مسيرته من المسرح القومي بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية.
 
