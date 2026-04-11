"أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه".. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره!

أعلن الفنان عبر حسابه على موقع " " عن مفاجأة تتعلق بحفله المرتقب في الأميركية خلال الصيف المقبل، كاشفًا أنه سيقف على الذي يحتضن حفل توزيع ، ليكون بذلك أول فنان عربي يقدّم عرضًا غنائيًا على هذا المسرح.





ونشر إعلان المسرح عن الحفل، وعلق عليه قائلًا: "إلى جمهوري يعرفش.. البوست ده على إنستغرام (مسرح دولبي) اللي بيتعمل عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار الأميركية في لوس أنغلوس.. النهاردة أعلنوا حفلي الغنائي القادم على مسرحهم فخور وسعيد باختيارهم لي كأول عربي يغني على مسرح دولبي في حفل جماهيري كبير".





وتابع محمد رمضان: "نفس المسرح اللي أساطير العالم استلموا جوائز الأوسكار عليه.. كل خطوة حلوة بسبب جمهوري اللي في ضهري منذ بدايتي بعد ربنا ثم فريق عملي المُخلص ثم كل زملائي سواء اللي شجعوني أو أحبطوني بسببكم وصلت الى هذه الخطوات الجديدة من نوعها.. الحمد لله".





