مؤلف "مملكة" يحسم الجدل: الفيلم لم يتوقف

تزايدت خلال الساعات الماضية التكهنات حول مصير فيلم "مملكة"، الذي يُنتظر أن يجمع الفنانة والممثل لأول مرة، بعد حديث عن تعثر المشروع وتوقف مراحل التحضير لفترة طويلة.لكن مؤلف العمل بليبل خرج عن صمته ليضع حداً لهذه الشائعات، مؤكداً أن الفيلم لم يتوقف ولم يتم تجميده كما يُتداول، وإنما يمر حالياً بمرحلة تحضيرات وإعدادات إنتاجية طبيعية تسبق انطلاق التصوير.وأشار بليبل إلى أن مثل هذه الفترات من التوقف المؤقت تُعد أمراً معتاداً في صناعة السينما، لافتاً إلى أن فريق العمل يواصل استكمال التفاصيل الفنية والإنتاجية، مع تأجيل الإعلان عن موعد بدء التصوير إلى حين اكتمال الجاهزية الكاملة.ويحظى فيلم "مملكة" باهتمام لافت منذ الإعلان عنه، كونه يمثل أول تعاون سينمائي بين وهبي ومصطفى شعبان، إلى جانب الفنان ، كما يُتوقع أن يشكل عودة شعبان إلى السينما بعد غياب يقارب 16 عاماً منذ فيلم "الوتر" العام 2010، فيما كان آخر ظهور سينمائي لهيفاء وهبي في " ".الفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد ، ويُنتظر أن يُعلن لاحقاً عن موعد بدء تصويره بشكل رسمي بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.