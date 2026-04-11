مؤلف "مملكة" يحسم الجدل: الفيلم لم يتوقف

11-04-2026 | 16:13
مؤلف مملكة يحسم الجدل: الفيلم لم يتوقف
تزايدت خلال الساعات الماضية التكهنات حول مصير فيلم "مملكة"، الذي يُنتظر أن يجمع الفنانة هيفاء وهبي والممثل مصطفى شعبان لأول مرة، بعد حديث عن تعثر المشروع وتوقف مراحل التحضير لفترة طويلة.

لكن مؤلف العمل إيهاب بليبل خرج عن صمته ليضع حداً لهذه الشائعات، مؤكداً أن الفيلم لم يتوقف ولم يتم تجميده كما يُتداول، وإنما يمر حالياً بمرحلة تحضيرات وإعدادات إنتاجية طبيعية تسبق انطلاق التصوير.

وأشار بليبل إلى أن مثل هذه الفترات من التوقف المؤقت تُعد أمراً معتاداً في صناعة السينما، لافتاً إلى أن فريق العمل يواصل استكمال التفاصيل الفنية والإنتاجية، مع تأجيل الإعلان عن موعد بدء التصوير إلى حين اكتمال الجاهزية الكاملة.

ويحظى فيلم "مملكة" باهتمام لافت منذ الإعلان عنه، كونه يمثل أول تعاون سينمائي بين هيفاء وهبي ومصطفى شعبان، إلى جانب الفنان محمد أنور، كما يُتوقع أن يشكل عودة شعبان إلى السينما بعد غياب يقارب 16 عاماً منذ فيلم "الوتر" العام 2010، فيما كان آخر ظهور سينمائي لهيفاء وهبي في "رمسيس باريس".


الفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويُنتظر أن يُعلن لاحقاً عن موعد بدء تصويره بشكل رسمي بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية.

 
