بعد النجاح "الأسطوري".. هل يعتزل حمادة هلال "المداح"؟ إليكم الردّ

أكد الفنان تمسكه بتقديم أجزاء جديدة من مسلسل "المداح"، مشيراً إلى أن العمل أصبح مشروعاً مستمراً طالما أن هناك فكراً جديداً وقصصاً يمكن تقديمها، نافياً فكرة اعتزاله لهذا الدور في الوقت الحالي.



وفي تصريحات حول تنوع أدواره، أوضح أنه يميل إلى تقديم الشخصيات التي القريبة من الناس، واصفاً نفسه بـ"سبونج بوب" في عالم الفن، نظراً لقدرته على التأقلم وتقديم أعمال تناسب مختلف الفئات العمرية والذواق، مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي يحققه "المداح" عاماً بعد عام يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور لتقديم الأفضل دائماً.