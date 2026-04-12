رضيعة غيّرت حياته ومنحته شعور الأبوة.. خالد الصاوي يروي قصته

كشف الفنان عن تجربة إنسانية مؤثرة عاشها في شبابه، حين عثر على رضيعة، مؤكداً أن الموقف منحه إحساس الأبوة رغم عدم إنجابه.

أوضح ، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أنه عثر في ثمانينيات القرن الماضي على رضيعة تركت أسفل أحد العقارات، بعد أن ألقاها مجهولون وفرّوا هاربين، وهو ما دفعه للتدخل فورًا والتصرف لإنقاذها.

وأشار إلى أنه اصطحب الطفلة إلى لتحرير محضر بالواقعة، قبل نقلها إلى إحدى دور الرعاية، لافتًا إلى أنه حرص على متابعتها لفترة، وكان يزورها باستمرار ويجلب لها الملابس، في محاولة لتعويضها عن الظروف التي مرت بها.



وأضاف أن هذه التجربة شكلت أول إحساس حقيقي له بمشاعر الأبوة، مؤكدًا تأثره الشديد بعد وفاة الطفلة في سن مبكرة، وهو ما ترك أثرًا عاطفيًا عميقًا في نفسه.



وفي سياق آخر، يواصل الصاوي نشاطه الفني، حيث شارك مؤخرًا في مسلسل «أولاد الراعي» إلى جانب نخبة من النجوم، في عمل درامي يتناول صراعات النفوذ والمال داخل عائلة تسعى لبناء إمبراطورية تجارية، قبل أن تتحول الخلافات بينهم إلى صراعات حادة تهدد تماسكهم.