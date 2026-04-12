فنون ومشاهير
رضيعة غيّرت حياته ومنحته شعور الأبوة.. خالد الصاوي يروي قصته
Lebanon 24
12-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان
خالد الصاوي
عن تجربة إنسانية مؤثرة عاشها في شبابه، حين عثر على رضيعة، مؤكداً أن الموقف منحه إحساس الأبوة رغم عدم إنجابه.
أوضح
الصاوي
، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أنه عثر في ثمانينيات القرن الماضي على رضيعة تركت أسفل أحد العقارات، بعد أن ألقاها مجهولون وفرّوا هاربين، وهو ما دفعه للتدخل فورًا والتصرف لإنقاذها.
وأشار إلى أنه اصطحب الطفلة إلى
قسم الشرطة
لتحرير محضر بالواقعة، قبل نقلها إلى إحدى دور الرعاية، لافتًا إلى أنه حرص على متابعتها لفترة، وكان يزورها باستمرار ويجلب لها الملابس، في محاولة لتعويضها عن الظروف التي مرت بها.
وأضاف أن هذه التجربة شكلت أول إحساس حقيقي له بمشاعر الأبوة، مؤكدًا تأثره الشديد بعد وفاة الطفلة في سن مبكرة، وهو ما ترك أثرًا عاطفيًا عميقًا في نفسه.
وفي سياق آخر، يواصل الصاوي نشاطه الفني، حيث شارك مؤخرًا في مسلسل «أولاد الراعي» إلى جانب نخبة من النجوم، في عمل درامي يتناول صراعات النفوذ والمال داخل عائلة تسعى لبناء إمبراطورية تجارية، قبل أن تتحول الخلافات بينهم إلى صراعات حادة تهدد تماسكهم.
كيت ميدلتون تعلن تغيّر نمط حياتها بعد التعافي من السرطان
وفاة رضيعة عمرها 5 أيام.. بسبب كلب
اكتشاف أثري مذهل يروي قصة الحضارة المصرية القديمة
أمر ملكي بإعفاء خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي من منصبه وتعينه وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء
أوّل إطلالة لزوجته.. مسلم يطرح أغنية جديدة
حالة هاني شاكر الصحية تتراجع.. وممثلة تطالب الجمهور بالدعاء له
عن حياة فضل شاكر داخل السجن.. هذا آخر ما كُشف
عبير نعمة تتحضر لإطلاق أغنية جديدة عن بيروت (صور)
آخر خبر عن قضية سعد لمجرد... ماذا قرّرت محكمة في فرنسا اليوم؟
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
