Advertisement

فنون ومشاهير

حالة هاني شاكر الصحية تتراجع.. وممثلة تطالب الجمهور بالدعاء له

13-04-2026 | 02:46
حالة هاني شاكر الصحية تتراجع.. وممثلة تطالب الجمهور بالدعاء له
حالة هاني شاكر الصحية تتراجع.. وممثلة تطالب الجمهور بالدعاء له photos 0
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم الفنان هاني شاكر في أزمته الصحية، من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام".

واستخدمت دنيا خاصية "الستوري"، ووجهت له دعاء قالت فيه: "اللهم اشف هاني شفاء لا يغادر سقماً، اللهم أذهب عنه كل ألم ومرض، واشرح صدره وطمّن قلبه وارزقه راحة وسكينة لا تزول".

وأضافت: "اللهم اصرف عنه كل شر وعين وحسد، واحفظه بحفظك التام، واجعل له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، وارزقه سعادة تغمر قلبه وتنسيه كل تعب، اللهم اشفه وعافه عاجلاً غير آجل يا رب العالمين".

وتسببت الحالة الصحية لهاني شاكر في تأجيل ارتباطاته الفنية الأخيرة، وبينها حفله على مسرح "تياترو أركان"، الذي كان مقرراً إحياؤه الخميس 2 نيسان.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر خاصة لموقع "نيوز رووم" أن حالته الصحية شهدت انتكاسة جديدة، وأنه عاد إلى أجهزة التنفس الصناعي في أحد مستشفيات فرنسا، وذلك بعد خروجه من غرفة العناية المركزة يوم الأربعاء قبل الماضي.

من جهتها، رفضت الفنانة نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية، التعليق على الوضع الصحي لهاني شاكر، استناداً إلى رغبة زوجته وأسرته في الحفاظ على خصوصيته، ولا سيما بعد كثرة الشائعات التي أثيرت حول حالته خلال الفترة الماضية.

وقالت نادية مصطفى، بحسب "نيوز رووم"، إن زوجة هاني شاكر ترفض الإدلاء بأي تصريحات، رغبة منها في الحفاظ على خصوصية الفنان.
Advertisement
Advertisement
