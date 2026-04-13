أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل

أثارت أسعار تذاكر حفل الفنان المرتقب في مصر موجة جدل واسعة، بعد أن وصلت بعض الفئات إلى مليون جنيه، أي ما يقارب 20 ألف دولار.



وانقسمت الآراء حول هذه التسعيرة، إذ اعتبرها كثيرون مبالغاً فيها ولا تراعي مختلف شرائح المجتمع المصري، في حين رأى آخرون أن الأمر يخضع لمنطق والطلب، وأن من حق الجهة المنظمة تحديد الأسعار وفق اعتبارات تجارية بحتة.

ومن المقرر أن يحيي "الهضبة" حفلاً غنائياً ضخماً تحت عنوان “الحكاية” في 1 أيار المقبل داخل حرم في ، فيما شددت الشركة المنظمة على أن هناك فئات أخرى من التذاكر بأسعار أقل ومتاحة للجمهور.