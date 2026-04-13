خطوة غير متوقعة..ممثلة شهيرة تتجه لمرافقة المحتضرين بعد فقدان والدتها

13-04-2026 | 13:12
خطوة غير متوقعة..ممثلة شهيرة تتجه لمرافقة المحتضرين بعد فقدان والدتها
خطوة غير متوقعة..ممثلة شهيرة تتجه لمرافقة المحتضرين بعد فقدان والدتها photos 0
كشفت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان عن توجّه مهني جديد وغير مألوف، يتمثّل في خوض تدريب لتصبح "مرافقة للمحتضرين"، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة تجربة شخصية مؤثرة بعد فقدان والدتها.
وخلال محاضرة في جامعة سان فرانسيسكو، أوضحت كيدمان (58 عامًا) أن هذا المسار قد يبدو غريبًا للبعض، لكنه يعكس مرحلة مختلفة في حياتها، خصوصًا بعد وفاة والدتها جانيل آن كيدمان في أيلول 2024 عن عمر ناهز 84 عامًا.

ولفتت إلى أن والدتها عانت من الوحدة في أيامها الأخيرة، بسبب انشغال أفراد العائلة بمسؤولياتهم، ما دفعها للتفكير بأهمية وجود أشخاص مختصين يقدّمون الدعم النفسي والإنساني في لحظات الاحتضار.

وأضافت: "كنت أتمنى لو كان هناك من يجلس معنا بموضوعية ويمنحنا الدعم والرعاية في تلك اللحظات"، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل جزءًا من تطورها الشخصي.

ويُعرَف "مرافقو المحتضرين" بأنهم أشخاص يقدّمون دعماً نفسياً وعاطفياً واجتماعياً وروحياً للمحتضرين وعائلاتهم، مع التركيز على صون كرامة الإنسان في أيامه الأخيرة.

وسبق أن تحدثت كيدمان عن أثر فقدان والديها عليها، إذ توفي والدها، الطبيب أنتوني كيدمان، عام 2014، فيما وصفت والدتها بأنها "بوصلة" حياتها، كاشفةً عن معاناتها من نوبات حزن قاسية بعد رحيلهما.

وكانت قد تلقت خبر وفاة والدتها أثناء مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي، ما اضطرها إلى مغادرة الفعالية مبكرًا للعودة إلى عائلتها.

وفي آذار 2025، استذكرت والدتها عبر حسابها على إنستغرام، معبّرةً عن شوقها الكبير، ومؤكدة أن ذكراهما ستبقى حاضرة في وجدانها دائمًا.
