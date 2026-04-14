بعد تعليق مزعج من احد المتابعين.. هذا ما كتبته سيرين عبد النور

بالتزامن مع تعرّضها للتهديد من أحد المتابعين، وجّهت النجمة سيرين عبدالنور رسالة شديدة اللهجة بطريقة لبقة عبّرت من خلالها عن استيائها من التعليقات الجارحة والتطفّل على حياتها الشخصية، مؤكدةً أنها تحسم الأمر وتتخلص من كل الأشياء المزعجة ولا تهتم.



وشاركت النجمة صورة لها مع منشور عبر خاصية "الستوريز" في "إنستغرام" كتبت فيه بكل هدوء وذكاء قائلةً: "في شغلة بحب الكل يعرفها عني، طول عمري بغربل ولا بطلّع وراي، بهمني بحياتي الشخصية والعملية نوعية البشر وليس الكمية. كمية الأصدقاء أو المتابعين مش هدفي بينما النوعية هي الأهم".



وتابعت: "تربيت على الاحترام المتبادَل والمحبة والوفاء، لهيك زر البلوك دايماً جاهز ليقطع عني الطاقة السلبية لأن ما بقى عندي صحة استوعب الأمراض النفسية! أنا مش دكتور أمراض عقلية ولا مستشفى للمجانين ولا جهنم للشياطين. شكراً لتفهّمكم".

