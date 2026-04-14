تسجيل صوتيّ لشيرين عبدالوهاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... ما حقيقته؟

أثارت الفنانة حالة من الجدل على ، بعد انتشار مقطع صوتي نُسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة.

وفي هذا السياق، قال عدد من المتابعين وخبراء الموسيقى، إنّ التسجيل لا يعود لشيرين، بل تم توليده أو التلاعب به رقمياً، في إطار ما وصفوه بموجة جديدة من "التضليل الفني" التي تشهدها الساحة الغنائية.



وأشار البعض إلى أن الصوت قد يكون للفنانة الشابة ، وخضع لعمليات تعديل صوتي جعلته يبدو أقرب إلى أداء ، ما زاد من حالة الالتباس حول مصدر المقطع. (ارم نيوز)