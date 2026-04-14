فجّر مفاجأة... يورغو شلهوب يكشف لأوّل مرّة: أنتمي لأصول سوريّة

تحدّث الممثل عن تجربته في بطولة "المحافظة 15"، الذي عُرض ضمن موسم الماضي، وأكد أنّ "المسلسل قدّم رؤية درامية واقعية تعكس تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة".

وأشار إلى أنّ "القصة تناولت مسألة تسليم البلد لأنظمة ومصالح شخصية وفق سياسات عالمية، ما أثار جدلًا لدى بعض المعتلقين الذين اعتبروا أن العمل يستهدف الشعب السوري"، وهو ما نفاه بشكل قاطع.



وشدّد على أن "المسلسل لا يحمل أي إساءة إلى الشعب السوري على الإطلاق، بل سلّط الضوء على ممارسات النظام السابق وسياساته الديكتاتورية"، لافتًا إلى أن "ما عُرض في العمل هو واقع عاشه اللبنانيون والسوريون لسنوات طويلة"، مُضيفًا بالقول إن "المعاناة كانت مشتركة بين الشعبين السوري واللبناني على حد سواء، وأن الهدف من العمل هو نقل هذه الحقيقة دون تحيّز".



وأشار الفنان إلى أن "العمل لم يتناول قضية اللجوء السوري إلى من زاوية عدائية، بل ركّز على ممارسات النظام السابق وتأثيرها على الشعبين الشقيقين".



وكشف شلهوب للمرة الأولى عن انتمائه إلى أصول ، مشددًا على أنه "لا يخشى إعلان جذوره". (ارم نيوز)