فنون ومشاهير
بعد الترويج لألبومها الجديد.. ما حقيقة حمل ريم فكري؟
Lebanon 24
14-04-2026
|
15:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت الفنانة المغربية
ريم فكري
إلى الواجهة مع إطلاق ألبومها الجديد، لكن هذه المرة من بوابة حملة ترويجية أثارت كثيراً من الجدل، بعدما ظهرت في مقاطع مصوّرة ببطن بارز، في مشاهد أوحت بأنها تعيش تجربة حمل وزواج ثانٍ، مع رسائل عاطفية بدت وكأنها تعكس معاناة شخصية.
هذه المقاطع خلقت في البداية موجة تعاطف واسعة، قبل أن يتضح لاحقاً أن الأمر كان جزءاً من خطة دعائية للألبوم، ما أثار استياء عدد من المتابعين الذين اعتبروا أن الحملة وظفت مشاعر إنسانية حساسة في سياق تسويقي.
وفي توضيحها، قالت ريم فكري إن فكرة الحمل جاءت بصيغة رمزية تعبّر عن "ولادة فنية" ومرحلة جديدة في مسيرتها، إلا أن هذا التفسير لم ينجح في احتواء الانتقادات، إذ رأى كثيرون أن هذا النوع من الترويج يضع الثقة بين الفنان وجمهوره على المحك.
وعلى المستوى الرقمي، لم يحقق الألبوم الأصداء المنتظرة رغم الضجة التي سبقته، إذ تراوحت مشاهدات أغانيه بين 19 ألفاً ونحو نصف مليون مشاهدة، وهي أرقام اعتبرها متابعون محدودة قياساً بحجم الحملة التي رافقت إطلاقه.
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية؟
Lebanon 24
ما حقيقة تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية؟
15/04/2026 01:09:36
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
15/04/2026 01:09:36
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى: صوم اللغة عن كل ما يجرح فكرة العيش الواحد
Lebanon 24
المرتضى: صوم اللغة عن كل ما يجرح فكرة العيش الواحد
15/04/2026 01:09:36
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل
Lebanon 24
هذه حقيقة إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل
15/04/2026 01:09:36
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
رعب على الطريق.. هذا موعد عرض "Passenger"
Lebanon 24
رعب على الطريق.. هذا موعد عرض "Passenger"
15:42 | 2026-04-14
14/04/2026 03:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
20 ألف دولار... سعر تذكرة حفل عمرو دياب يُثير جدلاً كبيراً
Lebanon 24
20 ألف دولار... سعر تذكرة حفل عمرو دياب يُثير جدلاً كبيراً
10:27 | 2026-04-14
14/04/2026 10:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فجّر مفاجأة... يورغو شلهوب يكشف لأوّل مرّة: أنتمي لأصول سوريّة
Lebanon 24
فجّر مفاجأة... يورغو شلهوب يكشف لأوّل مرّة: أنتمي لأصول سوريّة
08:46 | 2026-04-14
14/04/2026 08:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهور وضعه الصحيّ... نقل فنان عربيّ قدير إلى العناية المركّزة وزوجته تدعو محبيه إلى الدعاء له
Lebanon 24
تدهور وضعه الصحيّ... نقل فنان عربيّ قدير إلى العناية المركّزة وزوجته تدعو محبيه إلى الدعاء له
07:11 | 2026-04-14
14/04/2026 07:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ لشيرين عبدالوهاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... ما حقيقته؟
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ لشيرين عبدالوهاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... ما حقيقته؟
05:42 | 2026-04-14
14/04/2026 05:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
10:00 | 2026-04-14
14/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
08:20 | 2026-04-14
14/04/2026 08:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء الاجتماع اللبناني الاسرائيلي.. هذا ما طلبه لبنان وأميركا
Lebanon 24
انتهاء الاجتماع اللبناني الاسرائيلي.. هذا ما طلبه لبنان وأميركا
13:37 | 2026-04-14
14/04/2026 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
15:42 | 2026-04-14
رعب على الطريق.. هذا موعد عرض "Passenger"
10:27 | 2026-04-14
20 ألف دولار... سعر تذكرة حفل عمرو دياب يُثير جدلاً كبيراً
08:46 | 2026-04-14
فجّر مفاجأة... يورغو شلهوب يكشف لأوّل مرّة: أنتمي لأصول سوريّة
07:11 | 2026-04-14
تدهور وضعه الصحيّ... نقل فنان عربيّ قدير إلى العناية المركّزة وزوجته تدعو محبيه إلى الدعاء له
05:42 | 2026-04-14
تسجيل صوتيّ لشيرين عبدالوهاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... ما حقيقته؟
04:00 | 2026-04-14
سوء الحظ يُلاحق نانسي عجرم.. ما السبب؟
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 01:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
