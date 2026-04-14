تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الترويج لألبومها الجديد.. ما حقيقة حمل ريم فكري؟

Lebanon 24
14-04-2026 | 15:39
A-
A+
بعد الترويج لألبومها الجديد.. ما حقيقة حمل ريم فكري؟
بعد الترويج لألبومها الجديد.. ما حقيقة حمل ريم فكري؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عادت الفنانة المغربية ريم فكري إلى الواجهة مع إطلاق ألبومها الجديد، لكن هذه المرة من بوابة حملة ترويجية أثارت كثيراً من الجدل، بعدما ظهرت في مقاطع مصوّرة ببطن بارز، في مشاهد أوحت بأنها تعيش تجربة حمل وزواج ثانٍ، مع رسائل عاطفية بدت وكأنها تعكس معاناة شخصية.
هذه المقاطع خلقت في البداية موجة تعاطف واسعة، قبل أن يتضح لاحقاً أن الأمر كان جزءاً من خطة دعائية للألبوم، ما أثار استياء عدد من المتابعين الذين اعتبروا أن الحملة وظفت مشاعر إنسانية حساسة في سياق تسويقي.
وفي توضيحها، قالت ريم فكري إن فكرة الحمل جاءت بصيغة رمزية تعبّر عن "ولادة فنية" ومرحلة جديدة في مسيرتها، إلا أن هذا التفسير لم ينجح في احتواء الانتقادات، إذ رأى كثيرون أن هذا النوع من الترويج يضع الثقة بين الفنان وجمهوره على المحك.
وعلى المستوى الرقمي، لم يحقق الألبوم الأصداء المنتظرة رغم الضجة التي سبقته، إذ تراوحت مشاهدات أغانيه بين 19 ألفاً ونحو نصف مليون مشاهدة، وهي أرقام اعتبرها متابعون محدودة قياساً بحجم الحملة التي رافقت إطلاقه.
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية؟
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى: صوم اللغة عن كل ما يجرح فكرة العيش الواحد
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24

ريم فكري

المغربي

المغرب

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-04-14
Lebanon24
10:27 | 2026-04-14
Lebanon24
08:46 | 2026-04-14
Lebanon24
07:11 | 2026-04-14
Lebanon24
05:42 | 2026-04-14
Lebanon24
04:00 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24