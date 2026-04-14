رعب على الطريق.. هذا موعد عرض "Passenger"

14-04-2026 | 15:42
رعب على الطريق.. هذا موعد عرض Passenger
تستعد دور السينما لاستقبال فيلم الرعب "Passenger"، المقرر طرحه في أيار 2026، وسط توقعات بأن يحظى باهتمام واسع من جمهور هذا النوع من الأعمال.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين شابين يقرران بدء حياة جديدة عبر التنقل داخل شاحنة، سعياً إلى الحرية والهروب من الروتين، قبل أن تنقلب الرحلة إلى كابوس بعد مشاهدتهما حادث سير مروع.

ومع تطور الأحداث، تظهر شخصية غامضة تبدأ بملاحقتهما باستمرار، لتتحول الرحلة إلى سلسلة من المطاردات المشوقة، في أجواء تجمع بين الرعب النفسي والإثارة، وتضع البطلين أمام مصير مجهول.

وأعلنت الشركة المنتجة أن الفيلم سيُعرض رسمياً في دور السينما يوم 22 أيار 2026، ضمن خطة توزيع عالمية مدعومة بحملة ترويجية قائمة على الغموض والتشويق، من دون كشف كثير من التفاصيل.

ويضم العمل في بطولته يعقوب سكيبيو، ولو لوبيل، وميليسا ليو، وتوني دوب، وبوني ديشون، وديفيل جونسون، وجيسيكا كروز، ومايلز فاولر، وآلان ترونغ، فيما كتب الفيلم زاكاري دونوهيو وتي دبليو بورغيس.
