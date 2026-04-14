تامر حسني يستعيد البدايات.. ويكشف كواليس ألبومه مع شيرين عبدالوهاب

14-04-2026 | 23:00
تامر حسني يستعيد البدايات.. ويكشف كواليس ألبومه مع شيرين عبدالوهاب
تامر حسني يستعيد البدايات.. ويكشف كواليس ألبومه مع شيرين عبدالوهاب photos 0
استعاد الفنان تامر حسني ذكريات بداياته الفنية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

ونشر تامر صورة البوستر الرسمي لألبوم "تامر وشيرين"، وعلّق قائلاً: "التاريخي ده، ألبوم تامر وشيرين، للي مش عارف، دي كانت بدايتي أنا وشيرين، وده أول ألبوم لينا".

وأضاف أن كل واحد منهما قدّم نصف الألبوم، بواقع 4 أغانٍ منفردة لكل منهما، إلى جانب أغنيتين جمعتهما معاً، هما "لو خايفة" و"لو كنت نسيت".

ووجّه تامر تحية خاصة للمنتج نصر محروس، قائلاً إنه الشخص الذي اختارهما من بين الجميع لتقديمهما في ألبوم واحد، واصفاً إياه بأنه "أسطورة الإنتاج المصري والعربي"، قبل أن يتساءل: "مين فيكوا بقى حضر الوقت ده أو سمع عنه؟".

ومن جهة أخرى، علم "نيوز رووم" أن تامر حسني تعاقد مع "MBC مصر" لعرض مسلسله الجديد في رمضان 2027، بعدما كان قد دخل في مفاوضات سابقة مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، قبل أن يعتذر أخيراً.
وجاء اعتذار تامر بعد دخول "MBC مصر" على خط التفاوض، مع إعداد ميزانية ضخمة للعمل، إلى جانب مضاعفة المقابل المادي الذي سيتقاضاه.
وفي سياق آخر، أعلن تامر حسني انتهاء خلافه مع الفنان حمادة هلال، بعدما قال الأخير في أحد اللقاءات: "تامر حسني أخويا، وعمري ما هنسى وقفته معايا في فرحي ولما زفني بالعربية، واللي حصل بينا كان لحظة انفعال، وأكيد كان في شيطان دخل بينا".
ورد تامر على كلام حمادة عبر "إنستجرام" قائلاً: "حبيبي يا حمادة، أنت صاحب عمر وراجل محترم طول عمرك، بعد كلامك ده أنا نسيت أي زعل لأني شايفك بتتكلم من قلبك، شكراً ليك يا حبيبي".
وتعود بداية الخلاف بينهما إلى عام 2018، بعد طرح تامر حسني أغنية "عيش بشوقك" التي حققت نجاحاً واسعاً، قبل أن يصرّح حمادة هلال بأنها كانت في الأصل أغنيته، وكان يعمل عليها منذ 6 أشهر، لكنه انشغل وقتها بمرض والدته، ليتفاجأ لاحقاً بطرحها بصوت تامر، ما أشعل الأزمة بين الطرفين.
