نُقلت إلى العناية المركزة.. فنانة قديرة تُعاني من صعوبة في التنفس وهذه تطورات حالتها (صورة)

تُعاني الفنانة من أزمة صحية حيث نُقلت إلى أحد المستشفيات.

وأفيد بأنه تم نقل زكي إلى غرفة العناية المركزة، حيث تعاني من مشاكل كبيرة في الرئة تسببت بها في صعوبة بالتنفس، وتحظى بمتابعة طبية قوية خلال الأيام القليلة الماضية.



يُذكر أن زكي من أبرز الراقصات في مصر، وقدمت العديد من الأعمال الفنية في الفترة من أوائل الستينيات حتى منتصف الثمانينيات، ثم ابتعدت عن الساحة الفنية قبل سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها فيلم " أستاهل" الذي عُرض عام 1984.









