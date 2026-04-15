‏خان زوجته مع زميلته في المسلسل.. فضيحة من العيار الثقيل تطال هذا الممثل التركي الشهير (صور)

انتشرت خلال الساعات الماضية عن انفصال الممثل باشالي عن زوجته وذلك بعد خيانته لها مع زميلته في مسلسل "الحسد" الذي يُعرض حاليا حفصة نور سانجاك.

‏وأشارت الأنباء إلى ان زوجة صلاح الدين عنما أرادت الطلاق كانت تظن انه كان يخونها مع شريكته في "متحف البراءة" ليزجي كانديمير ولكن اتضح بعد ذلك انه يخونها مع الممثلة حفصة نور.

وكانت حفصة نور قد أثارت جدلا واسعا بعد صدور نتيجة فحص المخدرات الخاص بها إيجابي، ما دفعها إلى إصدار بيان توضيحي عبر حسابها الشخصي .



ونفت حفصة نور عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام بشكل قاطع صحة ما تم تداوله.



وقالت: "لم أستخدم مطلقًا أي مادة محظورة مما تم تداوله فى الأخبار، وسأطلب إعادة الفحص من في ، فأنا على يقين بوجود خطأ ما، ومستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإثبات ذلك، أشعر بصدمة وحزن شديدين".



ويأتي هذا الجدل في ظل حملة واسعة أطلقتها قبل أشهر للتحقيق في قضايا تعاطي المخدرات المرتبطة بالمشاهير، والتي عرفت إعلاميا باسم "قضية مخدرات المشاهير"، وقد شملت التحقيقات عددا من الأسماء المعروفة في الوسط الفني.