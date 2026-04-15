بالصورة... نقل صانع محتوى شهير إلى المستشفى بعد الاشتباه بتعرضه لجرعة زائدة خلال بث مباشر

نُقل صانع المحتوى الأميركي كلافيكولار، واسمه الحقيقي برادن بيترز (20 عاماً)، إلى المستشفى بعد الاشتباه بتعرضه لجرعة زائدة من المخدرات، عقب انتهاء مفاجئ لبث مباشر كان يقدمه عبر الإنترنت من ميامي.



وظهر بيترز خلال البث، الذي تم توثيقه في أحد المراكز التجارية ومطعم قبل الانتقال إلى حانة، برفقة عدد من المؤثرين. وبدا عليه خلال الفيديو التأثر بمواد غير معروفة، إذ كان يتحدث بصعوبة وبكلام غير مترابط، مكرراً أنه "في حالة مدمرة"، وفق ما أظهره المقطع.

وفي مرحلة لاحقة من البث، لاحظ المتابعون تدهور حالته بشكل سريع، إذ بدا غير متماسك قبل أن ينقطع البث بشكل مفاجئ.