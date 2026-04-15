Najib Mikati
بالصورة... نقل صانع محتوى شهير إلى المستشفى بعد الاشتباه بتعرضه لجرعة زائدة خلال بث مباشر

15-04-2026 | 23:00
بالصورة... نقل صانع محتوى شهير إلى المستشفى بعد الاشتباه بتعرضه لجرعة زائدة خلال بث مباشر
نُقل صانع المحتوى الأميركي كلافيكولار، واسمه الحقيقي برادن بيترز (20 عاماً)، إلى المستشفى بعد الاشتباه بتعرضه لجرعة زائدة من المخدرات، عقب انتهاء مفاجئ لبث مباشر كان يقدمه عبر الإنترنت من ميامي.

وظهر بيترز خلال البث، الذي تم توثيقه في أحد المراكز التجارية ومطعم قبل الانتقال إلى حانة، برفقة عدد من المؤثرين. وبدا عليه خلال الفيديو التأثر بمواد غير معروفة، إذ كان يتحدث بصعوبة وبكلام غير مترابط، مكرراً أنه "في حالة مدمرة"، وفق ما أظهره المقطع.

وفي مرحلة لاحقة من البث، لاحظ المتابعون تدهور حالته بشكل سريع، إذ بدا غير متماسك قبل أن ينقطع البث بشكل مفاجئ.

وأوضح صديقه المؤثر "أندروجينيك" لاحقاً عبر منصة "إكس" أن بيترز انتقل من الحديث إلى شبه فقدان الاستجابة خلال ثوانٍ، ما دفع الحاضرين إلى إيقاف البث ونقله على الفور إلى المستشفى.


ولم تتضح حتى الآن طبيعة المواد التي يُشتبه في أنه تناولها قبل الحادثة، كما لم تصدر تفاصيل رسمية كاملة حول حالته الصحية، بحسب ما نقلته مجلة "بيبول". 


ويُعد بيترز من الشخصيات المثيرة للجدل على الإنترنت، حيث ارتبط اسمه بثقافة “لوكس ماكسينغ” Looksmaxxing، وهي ظاهرة رقمية تشجع الشباب على تحسين مظهرهم الجسدي بطرق قد تكون متطرفة بهدف زيادة الجاذبية والنفوذ الاجتماعي. 


وأثار  "كلافيكولار" الجدل سابقاً بتصريحات حول استخدامه مواد مخدرة للحفاظ على وزنه، إضافة إلى لجوئه إلى حقن هرمون  التستوستيرون في سن مبكرة.


وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من ظهوره في مقابلة إعلامية أثارت جدلاً، كما سبق أن واجه مشكلات قانونية، من بينها توقيفه بتهم اعتداء في آذار الماضي. (آرم نيوز) 

 
