أزمة تضرب مسلسل "المدينة البعيدة".. هل سينتهي عرضه قريباً؟

تتراجع نسب مشاهدة مسلسل "المدينة البعيدة" من بطولة وسينام أونسال، وهو النسخة للمسلسل اللبناني " " بشكل ملحوظ بالتزامن مع تصاعد الانتقادات حول مسار الأحداث.



وشهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل انخفاضًا في نسب المشاهدة، بعد عرض أحداث الحلقة 57 .



واعتبر متابعون أن هذا التراجع مرتبط بالتغييرات التي طرأت على الخط الدرامي، إضافة إلى إدخال شخصيات جديدة لم تلقَ قبولًا واسعًا، أبرزها شخصية سيرين موراي، التي واجهت انتقادات عبر مواقع التواصل.



وتصاعدت الانتقادات بشكل لافت، إذ عبّر عدد من المشاهدين عن استيائهم من بعض تصرفات الشخصيات التي وُصفت بغير المنطقية، ما أثر في مصداقية الأحداث.



كما أشار آخرون إلى وجود تشتت في السرد الدرامي نتيجة تعدد الصراعات من دون تصاعد واضح، وهو ما انعكس سلبًا على قوة بعض الحلقات، رغم جودة الإنتاج.



هذا وترددت أنباء أمس الأربعاء عن تراجع الشركة المنتجة عن تجديد المسلسل لموسم ثالث ما يعني انه قد ينتهي نهاية الموسم الحالي.



















