قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته

استشهد الممثل وإبنته سيلين في غارة إسرائيلية على بلدة اللوبية مساء أمس الخميس وذلك قبل نصف ساعة فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التفيذ.

وكان يونس كتب آخر بوست له على صفحته على قائلا: "في جنوب لبنان حالة من "حبس الأنفاس" والترقب الشديد، حيث يتأرجح الوضع بين أمل في هدنة إنسانية مرتقبة وبين تصعيد ميداني عنيف يهدف إلى فرض وقائع جديدة قبل وقف النار."



وأضاف: "إن أي إتفاق يجب ألا يمنح داخل الأراضي ويجب أن تمنح المk_اومة حق الرد كي لا ينطبق علينا المثل القائل كأنك يا ما غزيت".



يُذكر ان يونس هو عضو في نقابة الممثلين في ، وشارك في أعمال درامية مثل مسلسل للموت الجزء الثاني، الثمن، أولاد آدم وغيرها من المسلسلات.