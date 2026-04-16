فنون ومشاهير

قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:54
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
استشهد الممثل علي يونس وإبنته سيلين في غارة إسرائيلية على بلدة اللوبية مساء أمس الخميس وذلك قبل نصف ساعة فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التفيذ. 
 
 
 
وكان يونس كتب آخر بوست له على صفحته على فيسبوك قائلا: "في جنوب لبنان  حالة من "حبس الأنفاس" والترقب الشديد، حيث يتأرجح الوضع بين أمل في هدنة إنسانية مرتقبة وبين تصعيد ميداني عنيف يهدف إلى فرض وقائع جديدة قبل وقف النار."

وأضاف: "إن  أي إتفاق يجب ألا يمنح إسرائيل حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية ويجب أن تمنح  المk_اومة حق الرد كي لا ينطبق علينا المثل القائل  كأنك يا بو زيد ما غزيت". 

يُذكر ان يونس هو عضو في نقابة الممثلين في لبنان، وشارك في أعمال درامية مثل مسلسل للموت الجزء الثاني، الثمن، أولاد آدم  وغيرها من المسلسلات. 

مواضيع ذات صلة
خطوبة ابنة فنان شهير من ممثل معروف!
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال لبناني–باكستاني لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وشموله لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نشيد بجهود باكستان الجبارة في آخر 24 ساعة والتي أفضت لإعلان وقف إطلاق النار 10 أيام بلبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد أب وابنه في دبل.. ونداء عاجل
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 10:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-04-17
Lebanon24
23:00 | 2026-04-16
Lebanon24
14:58 | 2026-04-16
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16
Lebanon24
10:16 | 2026-04-16
