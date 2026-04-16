فنون ومشاهير
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
16-04-2026
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد الممثل
علي يونس
وإبنته سيلين في غارة إسرائيلية على بلدة اللوبية مساء أمس الخميس وذلك قبل نصف ساعة فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التفيذ.
وكان يونس كتب آخر بوست له على صفحته على
فيسبوك
قائلا: "في جنوب لبنان حالة من "حبس الأنفاس" والترقب الشديد، حيث يتأرجح الوضع بين أمل في هدنة إنسانية مرتقبة وبين تصعيد ميداني عنيف يهدف إلى فرض وقائع جديدة قبل وقف النار."
وأضاف: "إن أي إتفاق يجب ألا يمنح
إسرائيل
حرية الحركة
داخل الأراضي
اللبنانية
ويجب أن تمنح المk_اومة حق الرد كي لا ينطبق علينا المثل القائل كأنك يا
بو زيد
ما غزيت".
يُذكر ان يونس هو عضو في نقابة الممثلين في
لبنان
، وشارك في أعمال درامية مثل مسلسل للموت الجزء الثاني، الثمن، أولاد آدم وغيرها من المسلسلات.
