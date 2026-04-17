اعتقال نجم شهير.. وهذه التهمة الموجهة إليه (صورة)

تم اعتقال الممثل نجم سلسلة أفلام Hunger Games وذلك بتهمة الاعتداء على ثلاثة رجال بسلاح فتاك بقصد القتل.

وكشف موقع TMZ أن الممثل الميركي الذي جسّد شخصية ممثل الرابعة في فيلم عام 2012، اعتُقل بعدما هاجم الرجال بمسدس نصف آلي عيار 9 ملم في مدينة بولاية كارولاينا الشمالية.



ولم تُكشف أسماء الضحايا المزعومين، بل ذُكرت اختصاراً بالأحرف E.F. وJ.M. وK.W.



وبحسب تقرير اعتقال جاميسون، فقد سبق أن أُلقي القبض عليه بتهمة "مقاومة موظف عام" في رالي في 2025، وفقاً لمجلة .



وصدر الحكم بحقه في 26 أذار الماضي بحسب مجلة People.



