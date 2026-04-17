حفل أسطوري.. نجم شهير يحتفل بزفاف ابنه في جدة بحضور عدد من النجوم (فيديو)

احتفل الفنان السعودي بزفاف نجله بدر في أمسية استثنائية أقيمت مساء أمس الخميس في مدينة جدة.



وتداول المستخدمون مقاطع مصورة توثق لحظة وصول محمد عبده إلى قاعة الحفل، وسط استقبال حافل وتفاعل كبير من المدعوين.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاركته الأجواء الاحتفالية، حيث اندمج مع العرضة في مشهد عكس الفرح الشعبي الأصيل الذي طغى على المناسبة.

فنان العرب محمد عبده يلعب العرضة في عرس ابنة بدر ❤️ pic.twitter.com/f9PfSjhtx0 — Fahad (@xFAHDINHO) April 16, 2026



وقدّم عبده لنجله بدر عملاً فنياً جديداً بعنوان "احتري" لتكون الأغنية بمثابة رسالة حب أبوية موثقة في لحظة مفصلية من حياة العائلة.



وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة التي شاركت صورة تجمعها بالعريس وأرفقتها بكلمات تهنئة مؤثرة.