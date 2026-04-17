شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)

توفي المغني والفنان رضا تامر بشكل مفاجئ عن عمر 42 عامًا، ما أثار صدمة واسعة لدى جمهوره الذي تعرّف عليه لأول مرة عبر برنامج شهير لاكتشاف المواهب.



وبحسب تقارير محلية، فقد شعر تامر بضيق في التنفس وغثيان مساء الخميس داخل منزله في جنوب ، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأشارت التقارير إلى أن حالته وُصفت بالحرجة، حيث أُدخل إلى ، لكنه فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وتُعد أغنية "Benden Sonra" من أبرز أعماله وأكثرها شهرة، إذ برز اسمه قبل نحو 20 عامًا من خلال مشاركته في "بوب ستار"، حيث حلّ في المركز الثالث، لينطلق بعدها في مسيرته الفنية كمغنٍ معروف.