شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)

17-04-2026 | 06:27
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة) photos 0
توفي المغني والفنان التركي رضا تامر بشكل مفاجئ عن عمر 42 عامًا، ما أثار صدمة واسعة لدى جمهوره الذي تعرّف عليه لأول مرة عبر برنامج شهير لاكتشاف المواهب.

وبحسب تقارير محلية، فقد شعر تامر بضيق في التنفس وغثيان مساء الخميس داخل منزله في مدينة بودروم جنوب غرب تركيا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأشارت التقارير إلى أن حالته وُصفت بالحرجة، حيث أُدخل إلى قسم العناية المركزة، لكنه فارق الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

وتُعد أغنية "Benden Sonra" من أبرز أعماله وأكثرها شهرة، إذ برز اسمه قبل نحو 20 عامًا من خلال مشاركته في برنامج المواهب "بوب ستار"، حيث حلّ في المركز الثالث، لينطلق بعدها في مسيرته الفنية كمغنٍ معروف.

وأصدر تامر أغنية منفردة بعد مسابقة المواهب تلك، لكنها لم تحظَ بشهرة واسعة، لكنه حافظ على حضوره في عالم الموسيقى من خلال الحفلات الموسيقية المباشرة وإصدار عدد من الأغاني الخاصة.


وشهدت مسيرة تامر الفنية تقلباً لجأ خلاله للغناء في الطرقات والساحات العامة، وعانى من صعوبات مادية، سيما في فترة جائحة كورونا التي انفصل خلالها عن زوجته.


وعاد تامر للأضواء بقوة العام الماضي بفضل أغنية "بَعدي" التي جذبت عشرات ملايين المشاهدات والاستماع عبر المنصات المختلفة، لكنه فارق الحياة قبل أن يمضي في طريق النجاح الجديد.


وتامر من جنوب تركيا، وقد قدم إلى إسطنبول في أقصى الشمال الغربي بحثاً عن الشهرة، قبل أن يستقر به الحال في مدينة بودروم ويفارق الحياة مبكراً.


مواضيع ذات صلة
وضع على جهاز التنفس الصناعي من دون علم عائلته.. تدهور الحالة الصحية لفنان شهير (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة أبكت جمهورها... فنانة شهيرة تعلن وفاة جدتها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقلت إلى العناية المركزة.. فنانة قديرة تُعاني من صعوبة في التنفس وهذه تطورات حالتها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم العناية المركزة

برنامج المواهب

الشمال الغربي

مدينة بودروم

جنوب تركيا

غرب تركيا

جنوب غرب

كورونا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-04-17
Lebanon24
04:21 | 2026-04-17
Lebanon24
03:15 | 2026-04-17
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16
Lebanon24
23:00 | 2026-04-16
Lebanon24
14:58 | 2026-04-16
