إيرادات قوية لفيلم "برشامة" في دور العرض السينمائية

حصد فيلم برشامة بطولة هشام ماجد أمس الخميس إيرادات بلغت مليونين و338 ألفا و385 جنيها، بدور السنمائية المختلفة.تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ، صلاح، ، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، وآخرون، وهو من إخراج خالد ، وتأليف أحمد الزغبي، دياب، خالد دياب، ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت للمنتج أحمد الدسوقى وفيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.