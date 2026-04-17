نجاة الصغيرة تحصد لقب “شخصية العام الثقافية”

أعلنت لجائزة الشيخ للكتاب منح الفنانة لقب “شخصية العام الثقافية” في العشرين للجائزة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها في إثراء الثقافة والموسيقى العربية.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بدورها البارز في تقديم القصيدة العربية المغنّاة بأسلوب راقٍ جمع بين جمال الأداء وقيمة الكلمة، ما أسهم في ترسيخ حضورها في الوجدان العربي عبر أجيال متعاقبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجائزة على منصة «إنستغرام» رسالة تهنئة باللغتين العربية والإنجليزية، أشادت فيها بإرث نجاة الصغيرة الفني، مؤكدة أن أعمالها ساهمت في تعزيز مكانة ونشرها ثقافيًا وفنيًا.

وأوضحت الجائزة أن هذا يعكس تقديرًا لإسهاماتها في دعم الإبداع وإغناء المشهد الثقافي عربيًا وعالميًا، داعيةً الجمهور للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الجائزة عبر الرابط المرفق في الصفحة.

ومن المقرر تكريم نجاة الصغيرة بميدالية ذهبية وشهادة تقدير، إلى جانب جائزة مالية تبلغ مليون درهم إماراتي، وذلك بالتزامن مع احتفال الجائزة بمرور عشرين عامًا على انطلاقها، والتي شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 4000 ترشيح من مختلف أنحاء العالم.