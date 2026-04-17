بعد وقف إطلاق النار في لبنان...هكذا علَق راغب علامة!

17-04-2026 | 23:00
بعد وقف إطلاق النار في لبنان...هكذا علَق راغب علامة!
بعد وقف إطلاق النار في لبنان...هكذا علَق راغب علامة!
بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، عبّر الفنان راغب علامة في رسالة مؤثرة عبر "أكس" عن ارتياحه لوقف التصعيد، واستحضر حجم الألم الذي خلّفته الحرب.

وكتب علامة: “لبنان وطني حبيبي… وأخيراً وقف إطلاق النار في بلدنا الجميل وجنوبنا البطل الصامد. هذه الحرب الكابوس هدأت بعد أن أكلت الأخضر واليابس والغالي والرخيص”.

وأضاف: “كلنا نتمنى أن تنتهي هذه الحرب اللعينة إلى الأبد، ويعود أهلنا إلى قراهم وبيوتهم ويشعروا بالأمان”، مشيراً إلى معاناة المدنيين خلال الفترة الماضية، ومؤكداً تضامنه مع جميع المتضررين.

كما وجّه تحية لأرواح الضحايا، قائلاً: “الحمد لله على سلامة الجميع، والرحمة للأبرياء وأبناء الوطن الذين سقطوا شهداء على أرض الحب والكرامة”، قبل أن يختم رسالته بالتأكيد على تمسكه بلبنان قائلاً: “عاش لبنان وشعبه بكل عز وكرامة”.

 
