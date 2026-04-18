توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير

تحدث الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة عن الحالة الصحية للفنان ، كاشفا تفاصيل دقيقة.



ولفت عبر منصة " " إلى مرور شاكر بأزمة صحية حادة خلال الفترة الماضية استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، أعقبها برنامج علاجي وتأهيلي طويل.



وكشف حمودة أن قلب شاكر توقف لمدة تتراوح بين 7 و8 دقائق عقب خضوعه لعملية في القولون، قبل أن يتمكن الأطباء من إنعاشه وإعادته للحياة، واصفًا ما حدث بأنه لحظة فارقة في مسار حالته الصحية.



وأشار إلى أن هذه الأزمة تسببت في نقص حاد بالأوكسجين وصل إلى المخ، ما انعكس على قدرته على الحركة والكلام في بداية مرحلة التعافي، قبل أن يبدأ تدريجيًا في استعادة بعض وظائفه الحيوية، حيث تمكن من التحدث وتحريك يده.



وأضاف أن المضاعفات استمرت لاحقًا، إذ أدى نقل بكثافة إلى حدوث ارتشاح في الرئتين، ما زاد من تعقيد الوضع الصحي، خاصة في ظل معاناته السابقة من مشكلات في الركبة والعمود الفقري.



وأشار حموة إلى ان شاكر تحمل نفقات علاجه بالكامل على نفقته الخاصة، من دون اللجوء لأي دعم خارجي، رغم صعوبة المرحلة التي مر بها على المستويين الصحي والنفسي.









