تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
18-04-2026
|
01:31
A-
A+
A+
A-
تحدث الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة عن الحالة الصحية للفنان
هاني شاكر
، كاشفا تفاصيل دقيقة.
ولفت عبر منصة "
يوتيوب
" إلى مرور شاكر بأزمة صحية حادة خلال الفترة الماضية استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، أعقبها برنامج علاجي وتأهيلي طويل.
وكشف حمودة أن قلب شاكر توقف لمدة تتراوح بين 7 و8 دقائق عقب خضوعه لعملية في القولون، قبل أن يتمكن الأطباء من إنعاشه وإعادته للحياة، واصفًا ما حدث بأنه لحظة فارقة في مسار حالته الصحية.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تسببت في نقص حاد بالأوكسجين وصل إلى المخ، ما انعكس على قدرته على الحركة والكلام في بداية مرحلة التعافي، قبل أن يبدأ تدريجيًا في استعادة بعض وظائفه الحيوية، حيث تمكن من التحدث وتحريك يده.
وأضاف أن المضاعفات استمرت لاحقًا، إذ أدى نقل
الدم
بكثافة إلى حدوث ارتشاح في الرئتين، ما زاد من تعقيد الوضع الصحي، خاصة في ظل معاناته السابقة من مشكلات في الركبة والعمود الفقري.
وأشار حموة إلى ان شاكر تحمل نفقات علاجه بالكامل على نفقته الخاصة، من دون اللجوء لأي دعم خارجي، رغم صعوبة المرحلة التي مر بها على المستويين الصحي والنفسي.
هاني شاكر
امل على
يوتيوب
حمود
مصري
الدم
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24