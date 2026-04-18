عمل وطنيّ... بول الراعي يُطلق أغنية "لبنان بقلوبنا"

يحمل الفنان بول في أغنيته الوطنية الجديدة " بقلوبنا" رسالةً صادقة تنبض حباً وإيماناً وأملاً بلبنان.

أغنية "لبنان بقلوبنا" هي من كلمات وألحان زخيا الحاج، وتوزيع ايليو ، فيما تولّى الميكس والماسترينغ عقل.

هذه الأغنية تأتي كرسالة أمل في زمنٍ يثقل فيه القلق والخوف والألم قلوب اللبنانيين، لتؤكد بأن لبنان دائماً في القلب والعقل مهما اشتدّت الأزمات.

فمن خلال كلمات مؤثرة تقول: “لبنان يا نبض قلوبنا، مهما تعبنا منرجع لدروبنا”، يعبّر بول عن ارتباطٍ عميق بالأرض والهوية، وعن إيمانٍ بأن الحروب مهما طالت ستنتهي، ويبقى الوطن أقوى من كل الانقسامات والحروب..

كما يبرز الفيديو كليب الطبيعي وتنوّعه، في مشاهد تعبّر عن وطنٍ يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم، وطنٍ يتّسع للجميع تحت راية المحبة والسلام والإنسانية.

ويثبت بول الراعي مع كل عمل جديد أنه فنان يعرف كيف يدخل إلى قلوب الناس بصوته الدافئ وإحساسه الصادق، حيث ينجح في أن يقدّم في كل مرة عملاً يترك أثراً أجمل من سابقه، ويحقق نجاحاً متصاعداً يؤكد مكانته الفنية.

كما يترقّب الجمهور بشوق عودته إلى الحفلات والمهرجانات بعد انتهاء الحرب، حيث اعتاد أن يضيء المسارح بحضوره وصوته، ويشعل الأجواء بأغنياته التي تنشر الفرح وتلامس القلوب.

“لبنان بقلوبنا” ليست أغنية وطنية فقط، بل رسالة وفاء وأمل وحب، تؤكد أن الذي تعلّم دائماً كيف ينهض من الألم، سيبقى أرض القديسين والحياة والسلام والفرح والفن، ونبض القلوب الذي لا ينطفئ.