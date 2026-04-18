فنون ومشاهير

عمل وطنيّ... بول الراعي يُطلق أغنية "لبنان بقلوبنا"

Lebanon 24
18-04-2026 | 05:14
عمل وطنيّ... بول الراعي يُطلق أغنية لبنان بقلوبنا
عمل وطنيّ... بول الراعي يُطلق أغنية لبنان بقلوبنا photos 0
يحمل الفنان بول الراعي في أغنيته الوطنية الجديدة "لبنان بقلوبنا" رسالةً صادقة تنبض حباً وإيماناً وأملاً بلبنان. 
أغنية "لبنان بقلوبنا" هي من كلمات وألحان زخيا الحاج، وتوزيع ايليو عقيقي، فيما تولّى  الميكس والماسترينغ ايلي عقل.
هذه الأغنية تأتي كرسالة أمل في زمنٍ يثقل فيه القلق والخوف والألم قلوب اللبنانيين، لتؤكد بأن لبنان دائماً في القلب والعقل مهما اشتدّت الأزمات.
 
فمن خلال كلمات مؤثرة تقول: “لبنان يا نبض قلوبنا، مهما تعبنا منرجع لدروبنا”، يعبّر بول عن ارتباطٍ عميق بالأرض والهوية، وعن إيمانٍ بأن الحروب مهما طالت ستنتهي، ويبقى الوطن أقوى من كل الانقسامات والحروب..
كما يبرز الفيديو كليب جمال لبنان الطبيعي وتنوّعه، في مشاهد تعبّر عن وطنٍ يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم، وطنٍ يتّسع للجميع تحت راية المحبة والسلام والإنسانية.
ويثبت بول الراعي مع كل عمل جديد أنه فنان يعرف كيف يدخل إلى قلوب الناس بصوته الدافئ وإحساسه الصادق، حيث ينجح في أن يقدّم في كل مرة عملاً يترك أثراً أجمل من سابقه، ويحقق نجاحاً متصاعداً يؤكد مكانته الفنية.
كما يترقّب الجمهور بشوق عودته إلى الحفلات والمهرجانات بعد انتهاء الحرب، حيث اعتاد أن يضيء المسارح بحضوره وصوته، ويشعل الأجواء بأغنياته التي تنشر الفرح وتلامس القلوب. 
“لبنان بقلوبنا” ليست أغنية وطنية فقط، بل رسالة وفاء وأمل وحب، تؤكد أن هذا البلد الذي تعلّم دائماً كيف ينهض من الألم، سيبقى أرض القديسين والحياة والسلام والفرح والفن، ونبض القلوب الذي لا ينطفئ.
 
جمال لبنان

هذا البلد

الماسة

عقيقي

الماس

