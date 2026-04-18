تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
فنون ومشاهير
عمل وطنيّ... بول الراعي يُطلق أغنية "لبنان بقلوبنا"
Lebanon 24
18-04-2026
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحمل الفنان بول
الراعي
في أغنيته الوطنية الجديدة "
لبنان
بقلوبنا" رسالةً صادقة تنبض حباً وإيماناً وأملاً بلبنان.
أغنية "لبنان بقلوبنا" هي من كلمات وألحان زخيا الحاج، وتوزيع ايليو
عقيقي
، فيما تولّى الميكس والماسترينغ
ايلي
عقل.
هذه الأغنية تأتي كرسالة أمل في زمنٍ يثقل فيه القلق والخوف والألم قلوب اللبنانيين، لتؤكد بأن لبنان دائماً في القلب والعقل مهما اشتدّت الأزمات.
فمن خلال كلمات مؤثرة تقول: “لبنان يا نبض قلوبنا، مهما تعبنا منرجع لدروبنا”، يعبّر بول عن ارتباطٍ عميق بالأرض والهوية، وعن إيمانٍ بأن الحروب مهما طالت ستنتهي، ويبقى الوطن أقوى من كل الانقسامات والحروب..
كما يبرز الفيديو كليب
جمال لبنان
الطبيعي وتنوّعه، في مشاهد تعبّر عن وطنٍ يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم، وطنٍ يتّسع للجميع تحت راية المحبة والسلام والإنسانية.
ويثبت بول الراعي مع كل عمل جديد أنه فنان يعرف كيف يدخل إلى قلوب الناس بصوته الدافئ وإحساسه الصادق، حيث ينجح في أن يقدّم في كل مرة عملاً يترك أثراً أجمل من سابقه، ويحقق نجاحاً متصاعداً يؤكد مكانته الفنية.
كما يترقّب الجمهور بشوق عودته إلى الحفلات والمهرجانات بعد انتهاء الحرب، حيث اعتاد أن يضيء المسارح بحضوره وصوته، ويشعل الأجواء بأغنياته التي تنشر الفرح وتلامس القلوب.
“لبنان بقلوبنا” ليست أغنية وطنية فقط، بل رسالة وفاء وأمل وحب، تؤكد أن
هذا البلد
الذي تعلّم دائماً كيف ينهض من الألم، سيبقى أرض القديسين والحياة والسلام والفرح والفن، ونبض القلوب الذي لا ينطفئ.
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24