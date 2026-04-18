سيرين عبد النور نعت زهراء قاسم: "الله يرحمك يا قمر انتي"

بعد العثور على جثمان الشهيدة زهراء في في ، جراء الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت المنطقة في 8 نيسان، قالت الفنان : "شهداؤنا هني قطعة من قلب كل لبناني شريف".

وأضافت سيرين عبر " ": "الله يرحمك يا زهراء انتي، ويصبر قلب أهالي كلهن".

وختمت قائلة: "يمكن خلصت الحرب بس الوجع أبداً ما رح يخلص بهالبلد".