أصيب بشلل.. فنانة شابة تكشف عن أمر خطير حصل معها خلال عملية طبية!

18-04-2026 | 12:01
أصيب بشلل.. فنانة شابة تكشف عن أمر خطير حصل معها خلال عملية طبية!
أعلنت توليسا، مغنية فرقة "إن-دابز" وعضو لجنة تحكيم "إكس فاكتور" السابقة، معاناتها من "شلل جزئي" في الوجه نتيجة إصابتها بما يُعرف طبياً بـ"شلل بيل".

وأوضحت الفنانة البالغة 37 عاماً أنها خضعت لجراحة استئصال ثلاثة أكياس دهنية كانت وراء المشكلة، لكن تأثير التخدير والأدوية أدى إلى تفاقم الوضع الصحي وإصابة الوجه بالشلل.

وذكرت توليسا في منشور عبر "إنستغرام" أن تلقيها نبأ إصابة صديقة مقربة بالسرطان مطلع الأسبوع زاد من حدّة نوبتها الصحية. وكتبت: "الأخبار بعد العملية مع الآثار الجانبية وضغط التقيؤ تسببوا في نوبة شلل الوجه النصفي".
تؤدي توليسا خلال حفل مانشستر برايد

وأضافت أنها تلقت حقن الستيرويد خلال 24 ساعة مما سيبقي أثر الشلل الجزئي لنحو أسبوع، مستدركةً: "لا شيء يقارن بما تمر به صديقتي شيلي التي تتعافى الآن".

وتطرقت توليسا إلى تفاصيل شخصية أخرى، مشيرةً إلى إقلاعها عن التدخين وإلغائها عملية سحب بويضات أخيرة "بسبب انخفاض العدد". وعلقت: "الحياة سلسلة صعود وهبوط... لا تدع التجارب تستحوذ عليك".

وكانت المغنية قد أعلنت أواخر العام الماضي عودة فرقتها بجولة غنائية في 2027.
تؤدي توليسا خلال حفل مانشستر برايد 2025

وتُعرِّف هيئة الصحة البريطانية "شلل بيل" بأنه ضعف مؤقت أو شلل يصيب جانباً واحداً من الوجه نتيجة التهاب العصب الوجهي، وغالباً ما يرتبط بعدوى فيروسية مثل "الهربس البسيط". ويشمل العلاج حقن الستيرويد، ويتعافى معظم المصابين خلال ستة أشهر. وتشمل الأعراض تدلي الوجه وصعوبة إغلاق العين وألماً خلف الأذن وفقداناً مؤقتاً لحاسة التذوق. (the mirror)
مواضيع ذات صلة
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي لـABC NEWS: إصابة 18 جنديا بجروح خطيرة خلال العملية ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شابة تُفاجئ الجميع بارتدائها الحجاب (صور)
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-04-18
Lebanon24
07:53 | 2026-04-18
Lebanon24
05:50 | 2026-04-18
Lebanon24
05:14 | 2026-04-18
Lebanon24
03:50 | 2026-04-18
Lebanon24
01:31 | 2026-04-18
