أصيب بشلل.. فنانة شابة تكشف عن أمر خطير حصل معها خلال عملية طبية!

مانشستر برايد" style="width: 100%; height: 100%;" /> مانشستر برايد" style="width: 100%; height: 100%;" />

وأوضحت الفنانة البالغة 37 عاماً أنها خضعت لجراحة استئصال ثلاثة أكياس دهنية كانت وراء المشكلة، لكن تأثير التخدير والأدوية أدى إلى تفاقم الوضع الصحي وإصابة الوجه بالشلل.وذكرت توليسا في منشور عبر "إنستغرام" أن تلقيها نبأ إصابة صديقة مقربة بالسرطان مطلع الأسبوع زاد من حدّة نوبتها الصحية. وكتبت: "الأخبار بعد العملية مع الآثار الجانبية وضغط التقيؤ تسببوا في نوبة شلل الوجه النصفي".وأضافت أنها تلقت حقن الستيرويد خلال 24 ساعة مما سيبقي أثر الشلل الجزئي لنحو أسبوع، مستدركةً: "لا شيء يقارن بما تمر به صديقتي شيلي التي تتعافى الآن".وتطرقت توليسا إلى تفاصيل شخصية أخرى، مشيرةً إلى إقلاعها عن التدخين وإلغائها عملية سحب بويضات أخيرة "بسبب انخفاض العدد". وعلقت: "الحياة سلسلة صعود وهبوط... لا تدع التجارب تستحوذ عليك".وكانت قد أعلنت أواخر العام الماضي عودة فرقتها بجولة غنائية في 2027.وتُعرِّف هيئة الصحة "شلل بيل" بأنه ضعف مؤقت أو شلل يصيب جانباً واحداً من الوجه نتيجة التهاب العصب الوجهي، وغالباً ما يرتبط بعدوى فيروسية مثل " البسيط". ويشمل العلاج حقن الستيرويد، ويتعافى معظم المصابين خلال ستة أشهر. وتشمل الأعراض تدلي الوجه وصعوبة إغلاق وألماً خلف الأذن وفقداناً مؤقتاً لحاسة التذوق. (the mirror)