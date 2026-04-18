Advertisement

بعد نقله إلى المستشفى مجددا.. فنانة تكشف تفاصيل أزمة هاني شاكر الصحية

18-04-2026 | 14:19
بعد نقله إلى المستشفى مجددا.. فنانة تكشف تفاصيل أزمة هاني شاكر الصحية
كشفت الفنانة نادية مصطفى آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وذلك بعد دخوله مجدداً إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات فرنسا.

وأوضحت في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" أن الأزمة بدأت بنزيف حاد ناتج عن معاناة مزمنة مع جيوب القولون وما تسببه من التهابات متكررة. وأضافت أنه رغم نقل الدم له، استمر النزيف مما استلزم اللجوء إلى تقنية الأشعة التداخلية التي نجحت مؤقتاً في السيطرة عليه خلال الليل، قبل أن يعاود الظهور في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية شهدت توقفاً مؤقتاً في عضلة القلب استدعى تدخلاً إنعاشياً سريعاً، ليُتخذ بعدها قرار بإجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف نهائياً.
وأكدت نادية مصطفى نجاح العملية ونقل هاني شاكر إلى العناية المركزة وهو في وعي كامل، حيث تعرف على أفراد أسرته وبدأ التعافي تدريجياً. لكنها لفتت إلى ظهور مضاعفات لاحقة تمثلت بضعف عضلي عام نتيجة إقامته الطويلة في الرعاية المركزة.

وبيّنت أن السفر إلى الخارج كان ضمن خطة علاجية وتأهيلية متخصصة لاستعادة قوته الجسدية، وليس فقط لتلقي العلاج. وأضافت أن الفحوصات الأولية أظهرت تحسناً طفيفاً، قبل أن يتعرض لانتكاسة تنفسية استدعت إخضاعه لمراقبة طبية دقيقة، مختتمةً مناشدتها للجمهور بالدعاء له بالشفاء. (العين)
Advertisement
Advertisement
