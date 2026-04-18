لمتابعي مسلسل "شراب التوت".. اقرأوا هذا الخبر

وجاء تأجيل الحلقات في أعقاب حادثة مؤلمة شهدتها مدرسة في قهرمان مرعش جنوب ، حيث أوقفت القنوات بث الأعمال الجديدة مؤقتاً واستعاضت عنها بإعادات ونشرات إخبارية قبل أن تستأنف جداولها المعتادة تدريجياً.وشهد العمل تغييراً في طاقم تمثيله مع استبعاد الممثل فِرات تانيش على خلفية جدل أُثير حوله، في خطوة وصفتها تقارير بأنها تندرج ضمن سياسة إنتاجية جديدة للقنوات.ومن المقرر أن يختتم الموسم الرابع حلقاته في التاسع والعشرين من أيار 2026 بالحلقة 138، على أن يحصل المسلسل على استراحة وجيزة قبل الانطلاق بموسمه الخامس. وكشفت تقارير تركية عن انضمام الممثل مراد أيغن إلى طاقم الموسم الجديد، وسط توقعات بأن يحمل دوره تأثيراً لافتاً على مسار الأحداث. (ET)