Advertisement

بعد تعرّض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة.. صديق مقرّب يكشف تفاصيل جديدة!

19-04-2026 | 06:51
بعد تعرّض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة.. صديق مقرّب يكشف تفاصيل جديدة!
شهدت الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر تطورات متسارعة، أبرزها تعرّضه لفشل في الجهاز التنفسي، ما دفع صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دعوة محبّيه للتوجّه بالدعاء له.

وجاء في الصفحة:"اللهم يا شافي يا معافي، اشفِ هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقمًا، وأذهب عنه كل ألم، وبدل مرضه صحة وعافية، واحفظه بعينك التي لا تنام".

وقال المهندس أحمد عيسى، وهو صديق مقرّب من النجم، إن الفنان كان في حالة جيدة قبل أن يتعرض لـ"انتكاسة مفاجئة" أثناء خضوعه للعلاج في مستشفى "فوش" بباريس.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، أن شاكر أدى صلاة الفجر وطلب كوب ماء بحضور "ممدوح"، زوج ابنته الراحلة "دينا"، قبل أن تطرأ تلك الانتكاسة التي وُصفت بأنها "غير مبررة طبيًا".

وكانت تصريحات الكاتب والإعلامي المصري البارز عادل حمودة حول الحالة الصحية لهاني شاكر تصدرت محرك البحث "غوغل" ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أدلى بتفاصيل أثارت دهشة واسعة.


وأكد حمودة أن  قلبه توقف 8 دقائق عقب إجرائه عملية حرجة في القولون قبل أسابيع بمصر، مشيرًا إلى أنه عاد للحياة بعدها، في تطور وُصف بـ"المعجزة السماوية"، حيث كان يعتقد الجميع أنه غادر الحياة بشكل نهائي.


ولفت حمودة، في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، أن تلك المعلومات حصل عليها من التقرير الطبي الخاص بنجم الغناء المعروف.


وأضاف: "تلك المعلومات التي تُنشر للمرة الأولى في وسائل إعلام ربما تعد الأكثر دقة حول حالة شاكر وما يمر به من أزمة صحية". (آرم نيوز) 
Advertisement
بعد نقله إلى المستشفى مجددا.. فنانة تكشف تفاصيل أزمة هاني شاكر الصحية
Advertisement
