زوج أصالة نصري يفاجئها بلوك جديد... شاهدوا الفيديو!

لفت فائق حسن، زوج الفنانة أصالة نصري، الأنظار خلال وصولها إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي منتظر يُعد من أبرز محطاتها الفنية لهذا العام، بعد فترة غياب طويلة عن جمهورها هناك.
وقد وثّق مقطع فيديو متداول لحظة وصول أصالة إلى مطار شارل ديغول، وسط أجواء من الحماس والترقّب للحفل الذي تنظّمه شركة "لافنيمز"، والمقرر إقامته في 25 نيسان الجاري على مسرح Dome de paris، في عودة فنية إلى العاصمة الفرنسية بعد نحو عقدين من الغياب.
حصريا بالصوت - ردة فعل #اصاله أول ما شافت زوجها #فائق_حسن باللوك الشعر الأشقر 😅 pic.twitter.com/nDTWrUYJAo
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) April 18, 2026
