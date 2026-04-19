هذا ما قامت به جينيفر أنيستون مع طليقها

أظهرت النجمة دعمها لطليقها جاستن ثيروكس بعد إعلان الأخير عن استقبال مولوده الأول من زوجته نيكول برايـدن بلوم.



وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام، فقد قامت (57 عاماً) بالإعجاب بمنشور مشترك عبر حساب ثيروكس وزوجته على "إنستغرام"، والذي أعلنا فيه ولادة طفلهما الأول.



وكان قد نشر صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ثيروكس وهو يحمل المولود الجديد على صدره، وعلّقا عليها: "لقد وصل… نحن في غاية الحب والسعادة".



ويأتي هذا التفاعل في ظل استمرار العلاقة الودية بين أنيستون وثيروكس رغم انفصالهما عام 2018، حيث حافظ الطرفان على علاقة صداقة واحترام متبادل، وتبادلا رسائل دعم في مناسبات سابقة.



وكان جاستن ثيروكس، قد تزوج من نيكول برايـدن بلوم في عام 2025، بعد خطوبة أُعلنت في 2024، فيما أُكد حمل الزوجة في كانون الأول 2025.



من جانبها، ارتبطت جينيفر أنيستون مؤخراً بعلاقة مع جيم كيرتس، الذي تعمل معه منذ عام 2025.

