تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

هذا ما قامت به جينيفر أنيستون مع طليقها

Lebanon 24
19-04-2026 | 14:00
A-
A+
هذا ما قامت به جينيفر أنيستون مع طليقها
هذا ما قامت به جينيفر أنيستون مع طليقها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت النجمة جينيفر أنيستون دعمها لطليقها جاستن ثيروكس بعد إعلان الأخير عن استقبال مولوده الأول من زوجته نيكول برايـدن بلوم.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام، فقد قامت أنيستون (57 عاماً) بالإعجاب بمنشور مشترك عبر حساب ثيروكس وزوجته على "إنستغرام"، والذي أعلنا فيه ولادة طفلهما الأول.

وكان الثنائي قد نشر صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ثيروكس وهو يحمل المولود الجديد على صدره، وعلّقا عليها: "لقد وصل… نحن في غاية الحب والسعادة".

ويأتي هذا التفاعل في ظل استمرار العلاقة الودية بين أنيستون وثيروكس رغم انفصالهما عام 2018، حيث حافظ الطرفان على علاقة صداقة واحترام متبادل، وتبادلا رسائل دعم في مناسبات سابقة.

وكان جاستن ثيروكس، قد تزوج من نيكول برايـدن بلوم في عام 2025، بعد خطوبة أُعلنت في 2024، فيما أُكد حمل الزوجة في كانون الأول 2025.

من جانبها، ارتبطت جينيفر أنيستون مؤخراً بعلاقة مع جيم كيرتس، الذي تعمل معه منذ عام 2025.
جينيفر أنيستون

جاستن ثيرو

الثنائي

سعادة

العلا

ستون

براي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24