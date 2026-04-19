قبيل عودتها الى المسرح.. سيلين ديون تطلق اغنيتها الجديدة

أعلنت الكنديّة العالميّة ، عن إطلاق أغنية جديدة بعنوان "Dansons"، من نظم وتلحين جان - جاك غولدمان، بالتزامن مع اقتراب عودتها إلى المسرح بعد غياب طويل بسبب ظروف صحية وجائحة . وتقدِّم الأغنية رسالة تتمحور حول الصمود ومواجهة صعوبات الحياة، في تعاون جديد يعيد جمعها بأحد أبرز شركائها الفنيين.



الأغنية صدرت أمس الجمعة، رغم كونها أُرسلت إلى ديون منذ عام 2020، لكنها لم تُسجَّل إلا هذا العام وفق شركة "سوني". وتتناول كلماتها فكرة الاستمرار في الرقص رغم الأزمات، في إشارة إلى الواقع العالمي والظروف الشخصية التي مرّت بها الفنانة. وجرى الترويج للأغنية عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام" يُظهر مَشاهد رقص في . فيما رافق الإصدار اهتمام واسع وشائعات حول احتمال صدور أعمال إضافية أو ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة. أما التعاون بينها وبين جان - جاك غولدمان فتاريخه طويل، وأبرز محطاته ألبوم "D’eux" عام 1995 والذي يُعدّ من أكثر الألبومات الفرنسيّة مبيعًا عالميًّا، إضافة إلى أعمال لاحقة مثل "Encore un soir" عام 2016، ما رسّخ شراكة فنيّة مستمرة على مدى سنوات.



ديون تستعدّ للعودة إلى المسرح بعد ست الغياب، مع سلسلة حفلات ستقام في "باريس لا ديفانس أرينا" خلال أيلول وتشرين الأول 2026، حيث ستقدِّم 16 حفلًا شهدت إقبالًا هائلًا ونفادًا سريعًا للتذاكر.

Advertisement