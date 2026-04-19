قبيل عودتها الى المسرح.. سيلين ديون تطلق اغنيتها الجديدة

19-04-2026 | 16:00
قبيل عودتها الى المسرح.. سيلين ديون تطلق اغنيتها الجديدة
أعلنت المغنية الكنديّة العالميّة سيلين ديون، عن إطلاق أغنية جديدة بعنوان "Dansons"، من نظم وتلحين جان - جاك غولدمان، بالتزامن مع اقتراب عودتها إلى المسرح بعد غياب طويل بسبب ظروف صحية وجائحة كورونا. وتقدِّم الأغنية رسالة تتمحور حول الصمود ومواجهة صعوبات الحياة، في تعاون جديد يعيد جمعها بأحد أبرز شركائها الفنيين.

الأغنية صدرت أمس الجمعة، رغم كونها أُرسلت إلى ديون منذ عام 2020، لكنها لم تُسجَّل إلا هذا العام وفق شركة "سوني". وتتناول كلماتها فكرة الاستمرار في الرقص رغم الأزمات، في إشارة إلى الواقع العالمي والظروف الشخصية التي مرّت بها الفنانة. وجرى الترويج للأغنية عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام" يُظهر مَشاهد رقص في باريس. فيما رافق الإصدار اهتمام واسع وشائعات حول احتمال صدور أعمال إضافية أو ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة. أما التعاون بينها وبين جان - جاك غولدمان فتاريخه طويل، وأبرز محطاته ألبوم "D’eux" عام 1995 والذي يُعدّ من أكثر الألبومات الفرنسيّة مبيعًا عالميًّا، إضافة إلى أعمال لاحقة مثل "Encore un soir" عام 2016، ما رسّخ شراكة فنيّة مستمرة على مدى سنوات.

ديون تستعدّ للعودة إلى المسرح بعد ست سنوات من الغياب، مع سلسلة حفلات ستقام في "باريس لا ديفانس أرينا" خلال أيلول وتشرين الأول 2026، حيث ستقدِّم 16 حفلًا شهدت إقبالًا هائلًا ونفادًا سريعًا للتذاكر.
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت عودة سيلين ديون إلى المسرح؟
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب طويل... سيلين ديون تعود إلى جمهورها
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مرضها وغيابها لسنوات طويلة.. سيلين ديون تعود بسلسلة حفلات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
