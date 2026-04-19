ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟

نشرت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الخاص على " " بياناً كشفت من خلاله عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير ، بعد دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بفرنسا، بعد علاجه لفترة في مصر.



وكتبت نادية في منشورها قائلة: "أولًا ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 الى 8 دقائق (أثناء العملية) غير صحيح، الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلًا نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود جيوب في القولون قد تؤدي الى التهابات ونزيف".



‎واستكملت نادية مصطفى حديثها: "بالفعل تعرض لنزيف شديد، وتم نقل كميات من له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق (الأشعة التداخلية)، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.. لكن في التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات في نفس المرة، كل مرة دقيقتين.. وعلى إثر ذلك قرر الدكتور مشكورًا، والذي أجرى العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبي المتابع للحالة، والذين رأوا ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي".



وأضافت نادية مصطفى: "ثانيًا أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله الى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم، وبعد الإفاقة كان في وعيه الكامل وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج له، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة، لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا) حدث ضعف عام في عضلات الجسم.. ومن هنا جاء التفكير وقرار السفر للخارج الى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم حياتهم الطبيعية".



وقالت نادية مصطفى: "ثالثًا ما أُشيع أنه سافر فقط لاستكمال العلاج غير دقيق، فالسفر كان بالأساس من أجل التأهيل الطبي المتكامل، وقد بدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة، وبالفعل شهد تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة وخرج من العناية المركزة، إلا أنه للأسف تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، حالته حاليًا دقيقة ويخضع لملاحظة طبية دقيقة.. لكن الأمل في الله كبير، فهو على تبديل الأحوال في لحظة.. نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود الى أسرته ومحبيه سالمًا معافى.. نرجو من الجميع الدعاء له".



