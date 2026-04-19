تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟

Lebanon 24
19-04-2026 | 23:00
A-
A+
ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟
ما جديد حالة هاني شاكر الصحية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" بياناً كشفت من خلاله عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، بعد دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بفرنسا، بعد علاجه لفترة في مصر.

وكتبت نادية في منشورها قائلة: "أولًا ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 الى 8 دقائق (أثناء العملية) غير صحيح، الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلًا نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود جيوب في القولون قد تؤدي الى التهابات ونزيف".

‎واستكملت نادية مصطفى حديثها: "بالفعل تعرض لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق (الأشعة التداخلية)، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات في نفس المرة، كل مرة دقيقتين.. وعلى إثر ذلك قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي مشكورًا، والذي أجرى العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبي المتابع للحالة، والذين رأوا ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي".

وأضافت نادية مصطفى: "ثانيًا أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله الى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم، وبعد الإفاقة كان في وعيه الكامل وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج له، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة، لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا) حدث ضعف عام في عضلات الجسم.. ومن هنا جاء التفكير وقرار السفر للخارج الى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية".

وقالت نادية مصطفى: "ثالثًا ما أُشيع أنه سافر فقط لاستكمال العلاج غير دقيق، فالسفر كان بالأساس من أجل التأهيل الطبي المتكامل، وقد بدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة، وبالفعل شهد تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة وخرج من العناية المركزة، إلا أنه للأسف تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، حالته حاليًا دقيقة ويخضع لملاحظة طبية دقيقة.. لكن الأمل في الله كبير، فهو القادر على تبديل الأحوال في لحظة.. نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود الى أسرته ومحبيه سالمًا معافى.. نرجو من الجميع الدعاء له".
على استعادة

عبد الرحمن

صباح اليوم

الرحمن

فيسبوك

الجراح

القادر

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19
Lebanon24
14:00 | 2026-04-19
Lebanon24
09:10 | 2026-04-19
Lebanon24
06:51 | 2026-04-19
Lebanon24
01:10 | 2026-04-19
Lebanon24
23:00 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24