تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
فنون ومشاهير

مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية

20-04-2026 | 05:21
مراسلة الـال بي سي: هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
مراسلة الـال بي سي: هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية photos 0
شكرت مراسلة الـ"ال بي سي" يارا درغام، جميع من اطمأن عليها، أو تضامن معها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك":
 
"شكرا لكل حدا حكاني واطمّن عليّ انا والزميل روني حواط والضيف اللي كان معنا بالمباشر ما صرلنا شي.
ولكل حدا نشر تضامن معي او انتاقض او اي شي رح خبركن القصة اللي صارت اليوم :
بالعادة نحنا كإعلام عنا الحق نصور اي مكان عام مش خاص وناخد مقابلة من اي شخص في حال كان موافق… ولكن جرت العادة (منذ دخولي العمل اعلم بذلك) لما نصور بالضاحية نحكي مع العلاقات العامة ل حزب الله تا يرافقونا ( هني بقولوا لسلامتنا وكرمال الأمنيات بالمنطقة…) 
اليوم انا الصبح توجهت الى الضاحية تا ابحث عن عيلة عادت تا اعمل قصة انسانية واحكي عن موضوع انساني بيشبه شغلي من دون ابعاد سياسية مناطقية… وما تواصلت مع حدا لان لقيت عيلة بطريقي وقالتلي اهلا وسهلا نصور معها ومجرد ما هيي وافقت وببيتها وممتلكاتها انا اكيدة انو ما عم بعمل شي غلط.
اللي صار انو الضيف يلي كان معي بالرسالة المباشرة ويلي بشكرو وكتير احترمتو وعيلتو وكونن ولاد الضاحية وبيتن متضرر وهيدا اللي صار 
بلشنا المباشر، حدا من ابناء المنطقة صورنا يعني ارسل صورة انو في فريق اعلامي بمكان كلو مدمر ونحنا وبالرسالة اجوا حوالي ال ٥ شباب واحد منن قال "طفوا الكاميرا "والآخر مسك المصور ولكن الثالث منعو من مقاطعتنا لان عرف انو مباشر وما صار غير هيك، وانا احتراما لضيفي وتا ما نعمل ضجة اعلامية وscoop من قصة انسانية وخاصة ومشكل عالهوا، كان قراري الشخصي اني طمئن الضيف انو ماشي الحال وما صار شي ( علما انو هوي انصدم خوفا علينا مش من الشباب واستغرب انو ممنوع نصوّر بوقت هوي موافق على ذلك وتحت الهوا فسرلن الموضوع) ولهيك انا قررت اني اختم الرسالة تا اتفاهم مع يلي اجوا. 
وبالفعل هيدا اللي صار وبس طفينا حكينا معنن وقالولي ما فيكن تصوروا من دون اذن وبعد وقت تواصلنا مع العلاقات العامة ل حزب الله ورافقونا وتابعنا نهارنا بالضاحية".
 
 
 
Advertisement
