بعد كشفها مواصفات "فتى الأحلام"... هل تلمّح هذه الممثلة الشابة إلى ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز؟

خلال إطلالتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية ، تحدثت الممثلة الشابة يارا عن ملامح شريك حياتها المستقبلي، موضحة أنها تميل إلى الرجل صاحب البشرة القمحية واللحية، فيما لا تفضل الرجل الأصلع.



كما تناولت يارا خلال اللقاء رؤيتها لمعايير الارتباط في الوقت الحالي، محددة صفات "رجل أحلامها" من زاوية اجتماعية، إذ فضّلت أن يكون "ابن بلد" مصرياً وطموحاً، من دون أن يكون بالضرورة مرتبطاً بالوسط الفني. وأكدت أيضاً أنها لا تمانع الارتباط برجل سبق له الزواج.

وعلى صعيد الشخصية، أكدت يارا أنها تبحث عن رجل ناجح وطموح، على أن يكون "مصريًا لا من إيجيبت"، في إشارة منها إلى تفضيل الشخصية الشعبية الأصيلة.وربط الجمهور بين تصريحات يارا، وصفات الشخصية طليق الممثلة ، حيث سبق له الزواج من الفنانة ياسمين ، وهو صاحب بشرة داكنة، إضافة إلى كونه ابن بلد وشعبي.ومن جانب آخر، ظهرت على يارا ملامح الخجل الشديد في مقابلة مع برنامج "كلام نواعم"، حيث تهربت من الحديث عن علاقتها بالعوضي، مكتفية باقول أنها عاطفية وعقلانية في العلاقات.وأشارت يارا إلى أنها تصبح عقلانية جدا، في حال رأت خطبا ما في الشخص الذي تود الارتباط به.ورجحت شريحة كبيرة من الجمهور وجود علاقة عاطفية بين يارا والعوضي، قد تنتهي بالارتباط الرسمي قريبا.