فقد وعيه بشكل شبه كامل.. تدهور حالة هاني شاكر الصحية

21-04-2026 | 01:00
فقد وعيه بشكل شبه كامل.. تدهور حالة هاني شاكر الصحية
بعدما شهدت حالة هاني شاكر، الذي يرقد بمستشفى "فوش" في العاصمة الفرنسية باريس، تدهوراً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية، كشف رئيس الجالية المصرية بفرنسا تفاصيل جديدة عن وضع الفنان.

وقال صالح فرهود في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن شاكر في حالة حرجة جداً، بعد أزمة الفشل التنفسي التي تعرض لها يوم الأحد.
كما أضاف فرهود أن الفريق الطبي المعالج للفنان قرر منع الزيارة عنه، حتى أن هناك بعض الشخصيات الشهيرة الموجودة في فرنسا الذين كانوا يرغبون في رؤيته صباح الأحد، غير أن طلبهم قوبل بالاعتذار نظراً لكون حالته لا تحتمل الزيارة.

كذلك أردف أن شاكر يتواجد داخل غرفة العناية المركزة، ويسمح فقط لزوجته ونجله بالدخول لرؤيته بين الحين والآخر.

فيما أوضح أن الفنان لا يزال على جهاز التنفس الصناعي، مع متابعة طبية دقيقة، حيث يحاول الأطباء السيطرة على حالته ورفع الأجهزة شيئاً فشيئاً لكن عندما يحدث ذلك تنخفض نسبة الأكسجين بشكل مقلق، ما يضطرهم لإعادة الأجهزة مرة أخرى.
وكان مصدر مقرب من شاكر قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أنه كان من المفترض أن يعود الفنان للقاهرة خلال الفترة الماضية، إلا أن الفريق الطبي المعالج له قرر بقاءه بالمستشفى نظراً لعدم استقرار حالته في الأيام الأخيرة.

كما بيّن المصدر أن الفنان كان يعاني من مضاعفات الأزمة الصحية التي أصابته مؤخراً، خاصة لصعوبة الجراحة التي خضع لها، فضلاً عن أن البروتوكول الطبي الذي تم اتباعه في علاج حالته لم تكن نتائجه قوية بما يسمح له بمغادرة المستشفى.

بعدها شهدت حالة شاكر انتكاسة مفاجئة، نظراً لإصابته بفشل تنفسي، مع عدم قدرة الرئتين على العمل بشكل طبيعي.

الأمر الذي أربك الفريق الطبي المعالج له، خاصة أن تلك الانتكاسة نقلته من المرحلة المطمئنة إلى الحالة الخطرة مجدداً، ما جعلهم يغيرون خطة العلاج بالكلام للسيطرة على تدهور حالته.
