بعد انتشار خبر وفاته.. هذا ما قاله الإعلامي عمرو أديب عن هاني شاكر (فيديو)

خلال الساعات الأخيرة انتشر خبر وفاة الفنان المصري في إثر الوعكة الصحية التي يمر بها والتي اضطر معها الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي في فرنسا حيث يُعالج.



الا ان الإعلامي نفى في برنامجه "الحكاية" كل ما تردد عن وفاة شاكر، مؤكدا أن كل ما أشيع عن هذا الأمر غير صحيح.



وقال أديب: "في البداية لازم أوضح حقيقة الأخبار اللي انتشرت على عن وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، الخبر ده غير صحيح، وهاني شاكر مازال في المستشفى تحت الرقابة الطبية، وخبر وفاته غير صحيح."









