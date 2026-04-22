فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)

اتهم ممثلو الادعاء في المغني الأميركي "دي 4 في دي" بقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وذلك بعد العثور على جثتها ممزقة الأوصال ومتحللة في شهر أيلول الماضي داخل سيارته المهجورة من طراز .

وقال لمقاطعة إنه تم توجيه الاتهام إلى المغني، ويبلغ من العمر 21 عاماً واسمه القانوني ديفيد بيرك، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في قضية مقتل سيليست ريفاس ، التي كانت أسرتها قد أبلغت عن اختفائها في عام 2024 عندما كانت تبلغ 13 عاماً، قبل أن تؤكد السلطات أنها كانت تبلغ 14 عاماً وقت وفاتها.

وقال محامو المغني إنه بريء في بيان صدر عقب اعتقاله يوم الخميس الماضي على يد محققي جرائم القتل في منزل بهوليوود.

وأضاف المحامون: "دعونا نكون واضحين الأدلة الفعلية في هذه القضية ستظهر أن ديفيد بيرك لم يقتل سيليست ريفاس هيرنانديز ولم يكن سببا في وفاتها".