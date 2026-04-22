بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)

أعلنت الإعلامية ميسون عزام استقالتها من قناة العربية وذلك بعد 23 سنة من العمل فيها.



وكتبت ميسون منشورا عبر حسابها على " " قالت فيه: "بعد العمل والتجربة الغنية، أُعلن اليوم انتهاء رحلتي مع قناة العربية… رحلة لم تكن مجرد مسار مهني، بل جزءًا عميقًا من حياتي. كانت العربية بيتًا ثانيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مكانًا احتضننا، آمن بنا، ومنحنا المساحة لنكبر ونخطئ ونتعلم وننجح."



‏وتابعت: "كل الشكر والتقدير للشيخ وليد الإبراهيم على دعمه المتواصل، وعلى رؤيته التي صنعت هذا الصرح، وعلى إنسانيته التي شعرنا معها أننا لسنا مجرد فريق عمل، بل عائلة حقيقية.ولزميلاتي و زملائي الأعزاء، كل في موقعه، وعلى رأسهم من قاد الانطلاقة أ. الراشد ومن بعده د. عادل الطريفي وأ. الدخيل و د. نبيل وصولاً إلى أ. ممدوح المهيني، تمنياتي لكم بالتوفيق.

‏

وأضافت: "وتبقى قيمة المهنة الحقيقية فيما نتمسك به من مبادئ، وفي قدرتنا على أن نجعل ميثاق العمل الصحفي الأخلاقي حاضرًا لا كشعار، بل كممارسة يومية… وهو ما حرصت طوال ٢٣ عامًا على الالتزام به… وسأبقى كذلك، ما بقي الزعتر والزيتون."



‏وختمت قائلة: "هذه ليست نهاية، بل بداية مرحلة جديدة… أحمل فيها كل ما تعلّمته، وأمضي بثقة نحو القادم الذي سيكون أجمل بكم و معكم."

