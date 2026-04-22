تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)

Lebanon 24
22-04-2026 | 02:19
A-
A+
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من العربية (صورة)
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الإعلامية الفلسطينية ميسون عزام استقالتها من قناة العربية وذلك بعد 23 سنة من العمل فيها.

وكتبت ميسون منشورا عبر حسابها على "انستغرام" قالت فيه: "بعد سنوات من العمل والتجربة الغنية، أُعلن اليوم انتهاء رحلتي مع قناة العربية… رحلة لم تكن مجرد مسار مهني، بل جزءًا عميقًا من حياتي. كانت العربية بيتًا ثانيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مكانًا احتضننا، آمن بنا، ومنحنا المساحة لنكبر ونخطئ ونتعلم وننجح."

‏وتابعت: "كل الشكر والتقدير للشيخ وليد الإبراهيم على دعمه المتواصل، وعلى رؤيته التي صنعت هذا الصرح، وعلى إنسانيته التي شعرنا معها أننا لسنا مجرد فريق عمل، بل عائلة حقيقية.ولزميلاتي و زملائي الأعزاء، كل في موقعه، وعلى رأسهم من قاد الانطلاقة أ. عبد الرحمن الراشد ومن بعده د. عادل الطريفي وأ. تركي الدخيل و د. نبيل الخطيب وصولاً إلى أ. ممدوح المهيني، تمنياتي لكم بالتوفيق.

وأضافت: "وتبقى قيمة المهنة الحقيقية فيما نتمسك به من مبادئ، وفي قدرتنا على أن نجعل ميثاق العمل الصحفي الأخلاقي حاضرًا لا كشعار، بل كممارسة يومية… وهو ما حرصت طوال ٢٣ عامًا على الالتزام به… وسأبقى كذلك، ما بقي الزعتر والزيتون."

‏وختمت قائلة: "هذه ليست نهاية، بل بداية مرحلة جديدة… أحمل فيها كل ما تعلّمته، وأمضي بثقة نحو القادم الذي سيكون أجمل بكم و معكم."
 

إبراهيم على

عبد الرحمن

الفلسطينية

انستغرام

سنوات من

قناة ال

الخطيب

الرحمن

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24