بعد تدهور وضعه الصحيّ... هذا آخر خبر عن الفنان هاني شاكر

طمأن رئيس في صالح فرهود، جمهور الفنان بشأن حالته الصحية، وكشف أنّ "وضعه الصحي يشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع ظهور مؤشرات إيجابية تدريجية".



وأشار فرهود إلى أن "شاكر لا يزال يخضع للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، ويعتمد على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن الفريق الطبي لاحظ تحسنًا في استجابته الصحية، حيث بدأ يُظهر قدرًا من الإدراك تجاه من حوله من أفراد أسرته، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا في مسار حالته".



وأضاف أن "الفريق الطبي يتابع الحالة على مدار الساعة، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة".

