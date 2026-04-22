فنانة تحصل على الإقامة المميّزة في السعوديّة... وهكذا عبّرت عن فرحتها

أعلنت الفنانة سلمى المصري، عن حصولها على الإقامة المميّزة، في العربيّة السعوديّة.

وعبّرت المصري عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، حيث شاركت جمهورها عبر "إنستغرام" صورة لعلبة فاخرة تحمل شعار المملكة، مرفقة برسالة شكر للهيئة العامة للترفيه، مشيدة بهذه المبادرة التي اعتبرتها تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة لسنوات طويلة.



كما وجّهت تحية خاصة إلى ، مثنيةً على جهوده في دعم القطاع الفني والثقافي، والدور البارز الذي تلعبه المملكة في خلق بيئة جاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم العربي.