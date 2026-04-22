بعد اتهامها بسبّ وقذف الشعب المصري.. هذا ما تقرّر بشأن الممثلة الشهيرة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة الممثلة الشهيرة بدرية طلبة من التهم المنسوبة إليها، والتي تضمنت سبّ وقذف الشعب المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية.
وكان المحامي أشرف ناجي قد أقام دعوى قضائية ضدها، اتهمها فيها بإطلاق عبارات مسيئة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، معتبراً أن تلك العبارات طالت شريحة واسعة من المواطنين.
وبحسب أوراق القضية، فقد وجّهت النيابة العامة إليها تهمتي السب والقذف الإلكتروني، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.