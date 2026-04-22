"ممنوع تقلدني".. رسالة مفاجئة من أحمد العوضي لجمهوره!

وجّه الفنان رسالة واضحة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على " "، أكد فيها سعيه لتقديم أعمال تلامس الناس من دون أن تحمل تأثيرات سلبية، مشددًا على التزامه بمسؤوليته الفنية ورفضه الترويج لأي سلوكيات خاطئة.



نشر مقطع فيديو من ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية ، تحدث خلاله عن رغبته الدائمة في تقديم أعمال درامية تعبر عن الناس البسطاء وتصل لقلوبهم.





وأضاف: "ببقى كل همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس والبيوت يلمسهم لأني من منطقة شعبية، وبحب أقدم للناس اللي أنا منهم اعمال يحبوها ويتفاعلوا معاها ويحسوا إن أحمد واحد منهم، وإن أنا قريب من الناس وهما قريبين منهم، حتى لو تشابهت الأعمال وبقيت شعبي، من غير ما أصدر لهم حاجة مينفعش يقلدوني فيها دا المهم ودا ".





اختتم العوضي رسالته، وكتب: ممنوع تقلدني في حاجة وحشة.. دي مسؤوليتي".

